"Политическая шизофрения": в Крыму оценили слова Кравчука о водном коридоре

"Политическая шизофрения": в Крыму оценили слова Кравчука о водном коридоре
Леонид Кравчук. Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
У бывшего лидера Незалежной заподозрили весеннее обострение

Первый президент Украины Леонид Кравчук теряет связь с реальностью также, как, похоже, это происходит с действующим лидером США Джо Байденом. Возможно, это связано с уже достаточно серьезным возрастом украинского политика (все-таки 87 лет) или "весенним обострением". К такому выводу пришел крымский политолог Александр Форманчук.

Эксперт прокомментировал свежее заявление экс-лидера украинцев, а ныне главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу о якобы планах Москвы пробить сухопутный коридор из Крымского полуострова на материковую часть Украины, чтобы решить вопрос водоснабжения полуострова.

"Я рассматриваю его высказывание как весеннее обострение политической шизофрении", – сказал изданию "ПолитРоссия" политолог.

Он отметил, что решить проблему с водой крымчанам помогают федеральные власти РФ, а перекрытый киевским режимом семь лет назад Северо-Крымский канал уже пришел в негодность. Теперь на его модернизацию нужны значительные средства, поэтому на полуострове о нем уже и забыли.

По словам эксперта, "пробить" сухопутный коридор можно лишь с помощью войны, но в России нет сумасшедших, а президент страны "не теряет чувства реальности".

"Когда я слышу подобные заявления, еще и Байден тоже в таком возрасте докатился вчера, то, естественно, у меня возникают сомнения, что это люди, которые реально понимают, в каком мире они живут", – резюмировал Форманчук.

Ранее в четверг, 18 марта, на своем традиционной брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что вопреки всяким "козням киевского режима" Москва обеспечит водой Крымский полуостров. Она сравнила действия постмайданных вождей Незалежной по отношению к бывшим соотечественникам с тем, как вели себя фашистские захватчики на территории Советского Союза.

Также сегодня вода из построенного нашими военными Бельбекского водозабора начала поступать в Севастополь.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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