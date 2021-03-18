Президент занят: Байдена "сливают" с разговора с Путиным

Президент занят: Байдена "сливают" с разговора с Путиным
Джо Байден. Фото: Jim Loscalzo - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Вашингтон сослался на плотный график американского лидера

Администрация президента США пока что не располагает информацией о возможной встрече российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Тем не менее, Вашингтон продолжает осуществлять контакты с Кремлем, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента США таким образом прокомментировала вопрос о том, принимает ли во внимание Белый дом предложение главы РФ встретиться с Байденом в ближайшие дни.

Псаки заявила, что уведомит, если американская администрация "будет раздумывать" над этим вопросом. По ее словам, Байден уже беседовал с Путиным, однако так и не поговорил с лидерами некоторых стран.

Пресс-секретарь американского президента добавила, что Белый дом продолжает взаимодействовать с правительством России на "всех уровнях", однако информацией о будущей встрече главы государства с Путиным не располагает.

Псаки также уведомила, что 19 марта Байдену предстоит визит в штат Джорджия, передает РИА "Новости".

"Он будет довольно занят", – заявила американская госслужащая.

Также пресс-секретарь президента США заявила, что продолжит брифинг с журналистами в том случае, если они больше не будут задавать такие "смешные вопросы". 

Напомним, ранее РФ Владимир Путин ответил на слова Байдена, пожелав американскому коллеге здоровья, добавив, что оценивать других людей равнозначно стремлению судить себя самого. Также российский лидер предложил американскому главе провести беседу либо в пятницу, либо в понедельник.

Слова Байдена также прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Как отметил российский госслужащий, Кремль расценивает заявление демократа как нежелание американской стороны к налаживанию отношений с РФ.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость160028
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Гость159031
Короче, зас...али американцы... сейчас у них одно, завтра другое, послезавтра третье. Кишка тонка с Путиным в прямом эфире общаться.
Они давно с...ут на Рашу! Но вот - дураки кормили ножками Буша. Транши выделяли для выживания недостране. Но, недострана этого не оценила. Эта недострана, снова, решила стать империей. А зря! Теперь эту недострану поставят на место. А эта страна, могла быть одной из самых продвинутых и богатых в мире. Это судьба!
Россия. Тайга. Путин
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На сайт Джо Байдене пришло видо Путина из тайги. "Путин с конем, Путин с медведем, Путин с коровой, Путин с мальчиком, Путин с россиянами на Майданах". Ну и зоопарк!", - подумал Байден.
Шаман
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О май гадбл! Два старпера не смогут поговорить, чего холопы возбудились то?
Да даже если они оба завтра окочурятся - плевать три раза!
Гость160028
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К автору. Это Путин слит!
Гость160028
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Лис
Сpал Байден на Америку, как и все предудущие куклы и их кукловоды - ЛИЧАЯ ВЫГОДА превыше всего. Так что нагибайтесь вы, "американцы" - вас драли и будут драть, и ВПК, и страховые компании, и финансовые институции, и транснациональные конгломераты. А вы будете сглатывать, и продолжать платить. Наслаждайтесь, и не забудьте отслюнявить двадцаточку при входе и выходе - ничего личного, просто бизнес.
Укурок. Чего бегаеш от темы к теме? Хоть раз дай вразумительный ответ. Этим себя не обеспечишь! Ольгинское чмо!
игорь
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байдену наплевать на президентов всего мира
и то верно
80 старику смеятся над потугами лишь других небожителей
пусть путин сперва доживет до лет его а потом отговаривается присказками))
Гость167971
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Зачем президенту Америки встречаться с отравителем ? Пусть этот отравитель у себя дома сидит, ему не место в хороших домах . Ему место на нарах
Гость159031
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Короче, зас...али американцы... сейчас у них одно, завтра другое, послезавтра третье. Кишка тонка с Путиным в прямом эфире общаться.
Гость173025
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Что так наши задёргались...
У Байдена нлицо все признаки старческого маразма.
По его реакции на вопрос понятно, что вообще не понял о чём
спрашивают. Если бы спросили - Путин зомби с Марса ?
Был бы такой же ответ - К-<цензура>-м да.
Не даром Путин постебался, пожелав здоровья Байдену.
А Трампу надо требовать созыва мед-комиссии и отстранения
Байдена по недееспособности...
Лис
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Америка - прежде всего! Джо Байден
"Не царское дело в кизяке ковырятся и по тайгам шляться. Пиши челобитную, смерд!"
Сpал Байден на Америку, как и все предудущие куклы и их кукловоды - ЛИЧАЯ ВЫГОДА превыше всего. Так что нагибайтесь вы, "американцы" - вас драли и будут драть, и ВПК, и страховые компании, и финансовые институции, и транснациональные конгломераты. А вы будете сглатывать, и продолжать платить. Наслаждайтесь, и не забудьте отслюнявить двадцаточку при входе и выходе - ничего личного, просто бизнес.
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