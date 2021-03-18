Американские власти хотят предсказуемости в отношениях с РФ

Американские власти не испытывают страха соперничества с Москвой и хотят предсказуемых отношений с РФ. Об этом заявила представитель Госдепа Джалина Портер на сегодняшнем брифинге.

"Наши отношения с Россией остаются вызовом, но мы к нему готовы. Цель наших отношений – мы хотим, чтобы они были предсказуемыми и стабильными в будущем", – цитирует РИА "Новости" американку.

По ее словам, в Вашингтоне предполагают наличие элементов соперничества с Москвой с учетом "поведения" нашей страны России в последние несколько месяцев.

"Мы их не будем чураться", – обещала Портер.

Также дипломат подчеркнула, что Штаты будут сотрудничать и консультироваться со своими союзниками по поведению РФ, которое они считают "выходящим за рамки".

За последние сутки представителям американского истеблишмента приходится отдуваться перед журналистами за хамские высказывания своего лидера Джо Байдена, наговорившего накануне ряд гадостей в адрес президента России Владимира Путина.

Еще в более тупиковое положение Вашингтон поставил сам российский глава, предложивший сегодня заокеанскому коллеге обсудить отношения между нашими странами в прямом диалоге перед мировой аудиторией. Это при том, что Байден еще не провел ни одной публичной пресс-конференции за почти сто дней своего президентства, а в западных СМИ предполагают, что именно этого боится окружение хозяина Овального кабинета.

На предложение Путина любимица всех журналистов официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что уведомит, если американская администрация "будет раздумывать" над этим вопросом.

