Постпред России при ООН не пошел на встречу с Байденом

Постпред России при ООН не пошел на встречу с Байденом
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Дипломат отправил на мероприятие своего коллегу

В США прошла встреча президента Джо Байдена с представителями стран-членов Совета Безопасности ООН. Однако Василий Небензя, постпред РФ при организации, на мероприятие, как другие его коллеги из иных государств, не пошел.

Вместо Небензи встречаться с Байденом отправилась его заместитель Анна Евтигнеева. Дипломат во время дискуссии молчала. Об этом стало известно из сообщения зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского в "Твиттер". 

Встреча проходила в онлайн-формате. Участники мероприятия обсуждали борьбу с пандемией коронавируса, а также приверженность Вашингтона глобальному лидерству, налаживание связей с мировыми институтами. 

Отношения между Россией и США в последние дни стали еще более напряженными. Сначала Вашингтон ввел антироссийские торговые санкции. Затем Байден сделал хамское заявление о Путине. Вскоре Москва отозвала своего посла в США Анатолия Антонова для консультаций. Дипломат прибудет в столицу уже 20 марта. 

Накануне президент России Владимир Путин отреагировал на слова Джо Байдена о себе. Глава РФ справедливо указал на то, что обсуждая других людей, человек, в первую очередь, говорит о себе. Позже лидер россиян предложил коллеге перенести дискуссию в другой формат – провести переговоры чуть ли не в прямом эфире. Чего, впрочем, в США явно испугались. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у главы США куча дел в ближайшее время, который, к слову, за более чем 100 дней своего президентства ни разу не дал публичной пресс-конференции. 

В Кремле также накануне же констатировали, что США не хотят налаживать диалог с Россией. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Молчание русских ягнят
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Путин в тайге с оленями, Небеньзя забухал в кабаке, послали немую недавалку Аннушку. Шо за страна такая - Немороссия. Ау! Кацапы! Вы еще живы? На Майданы! Пора <цензура> пол заборами.
Гость173482
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Хоть один правлю матку скандал! Молодец Байден!!!!Только Путин не только убийца, но и вор ! И подсобник фашистского режима=значит, сам фашист((((
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