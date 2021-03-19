Министра Украины подняли на смех за желание "выжать" Россию из Крыма

Министра Украины подняли на смех за желание "выжать" Россию из Крыма
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
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В Киеве обозначили две проблемы в этом вопросе

Глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что его Украина планирует "выжимать" Россию из Крыма. Россияне не нашли других слов, кроме как язвительных, в ответ на такое заведомо провальное стремление.

Кулеба в эфире телеканал "1+1" отметил, что у Украины есть две задачи – сделать Крым одной из главных тем на международной арене, а также систематизировать все усилия по борьбе с РФ. То есть, по его мнению, Украина должна создать механизм, который избавит Киев от имеющихся проблем в давлении на Москву. Только так, добавил Кулеба, Незалежная и сможет "выжать" Россию с полуострова, пишет URA.RU

Российские интернет-пользователи, прочитав эту новость, смогли только посмеяться над словами Кулебы. 

"Мозг свой точно выжимает, планируя всякие бредни", "Украинские министры – это пример для других стран, какими министры не должны быть", "Совсем министр захворал совсем больной", "После того, как они выжили все здравые мысли из своей головы, разговаривать нечего!"

прокомментировали новость читатели РИА "Новости".

Некоторые посоветовали Кулебе заняться проблемами в своей стране, в первую очередь, экономическими. 

Напомним, Украина хочет провести летом встречу по так называемой "Крымской платформе". Киев до сих пор надеется, что это повлияет на решение крымчан. В Незалежной не хотят посмотреть правде в глаза и признать, что Крым – часть России. Вместо этого, Украина пытается втянуть в проект другие страны. Например, Киев пригласил Токио, хотя очевидно, что "Крымская платформа" не принесет никаких результатов. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость172275
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этот горе министр пускай выжимает умные мысли из своей пустой башки а то высказывает только всякую чушь.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Министра Украины подняли на смех за желание "выжать" Россию из Крыма.А скоро, очень скоро, ЛДНР поднимут на ВИЛЫ его и всё ЖИДовско- хохлоУ Е Б А Н С К О -фашистское кодло!
гость
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Съешьте навоза бандеры, подр*ачите в прыжке и наденьте кастрюлю. И все пройдет, бандерия снова станет пупом земли, клоун богом *овна.
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