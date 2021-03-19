США решили вмешаться в "нормандские переговоры"

США решили вмешаться в "нормандские переговоры"
Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Американские сенаторы продвигают новый закон о помощи Незалежной

За океаном созрела новая идея. На этот раз США надумали активно вмешаться в нормандские переговоры. 

Некоторые американские сенаторы продвигают закон о партнерстве по содействии безопасности Украины. В нем представители комитета по международным делам выступили с несколькими предложениями, два из которых касаются Донбасса.

Они считают, что Госдеп обязан организовать с европейскими союзниками рабочую группу по Незалежной. А Белый дом обязательно должен назначить спецпосланника при нормандских переговорах.

Также сенаторы призывают ежегодно выделять Украине $300 млн военной помощи, еще $4 млн отправить на подготовку офицеров этой страны, отмечает телеканал "360". А передачу Киеву вооружений необходимо облегчить, уверены в Вашингтоне

Это необходимо сделать "в интересах поддержки защиты Украины от российской агрессии и продвижения американских ценностей и приоритетов внешней политики", заявил один из авторов законопроекта Боб Менендес.

Его коллега Роб Портман назвал документ крайне важным в  обеспечении комплексной стратегии поддержки Украины. По его словам, Незалежная "сопротивляется российской агрессии и продолжает строить сильную демократию, свободную от коррупции".

Америке нужно предоставить Украине все средства, чтобы она дала отпор. И США готовы направить военные и дипломатические ресурсы для помощи ей в обеспечении мирного, демократического будущего, сказано в законопроекте.

Ранее стало известно о планах США выделить Украине более $100 миллионов. Эти средства американцы собирались направить на военные расходы Незалежной.

До этого Вашингтон дал Киеву $4 миллиона. Деньги предназначались для организации охраны морской границы в акватории Азовского моря.

Полина ДОРОЖКИНА

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