При этом Псаки уверена, что оскорбления Байдена не пробивают "толстую кожу" российского лидера

Белый дом знает о расовой дискриминации в США и намерен это исправить. Об этом заявила пресс-секретарь американского президента Джен Псаки, комментируя слова главы РФ Владимира Путина.

Накануне глава российского государства рекомендовал американским политикам уделять больше времени внутренним проблемам, которые длятся веками. В частности, он отметил, что многие граждане США до сих пор страдают от расизма и последствий рабства.

По словам Псаки, в США этого не отрицают и готовы "заняться саморефлексией".

"Можем признать, нам нужно еще многое сделать, чтобы противостоять расовой несправедливости и стать лучшей страной. Мы работаем над этим",

– сообщила Псаки в эфире MSNBC. При этом она отметила, что президент США Джо Байден не собирается смягчать формулировки, когда говорит о российском лидере. Вместе с тем, Белый дом рассчитывает продолжать сотрудничество с Кремлем и не думает, что оскорбления в адрес Путина этому помешают. Поскольку, отметила Псаки, "у президента Путина толстая кожа", передает РИА "Новости".

Ранее Байден в эфире американского телевидения рассказал, что в телефонном разговоре с Путиным строго предупредил его о последствиях за вмешательство в выборы. Глава Кремля, комментируя это, предложил коллеге из Белого дома провести переговоры в прямом эфире, причем сделать это безотлагательно. Однако в администрации президента США ответили, что их руководитель будет слишком занят.

Ранее аналитики заметили, что команда Байдена старается не допускать общения президента с журналистами, и предположили, что демократы готовят передачу власти в США.