Эксперт объяснил отказ Белого дома пустить Байдена на разговор с Путиным

Эксперт объяснил отказ Белого дома пустить Байдена на разговор с Путиным
Джо Байден. Фото: Erin Scott - Pool via CNP /Media/www.globallookpress.com
Америка пытается избежать прямого диалога президентов

Белый дом не позволит американскому президенту Джо Байдену согласиться на переговоры с Владимиром Путиным, поскольку опасаются, что демократ пока не готов к прямому диалогу с более опытным президентом. Таким мнением поделился эксперт Юрий Рогулев. 

Также было указано, что пока Байден избегает общения не только с российским лидером, но и с прессой. За два месяца своего президентства глава Овального кабинета не провел ни одной пресс-конференции. Именно поэтому онлайн-встреча двух президентов вряд ли состоится, сообщает Общественная служба новостей. 

По мнению Рогулева, Белый дом не допустит того, чтобы Байден поговорил с Путиным в прямом эфире. 

"Он к этому не готов и не осилит", 

– резюмировал эксперт. 

Пока пресс-секретарь демократа, Джен Псаки, всячески пытается придумать поводы отказаться от встречи американского и российского лидеров. Например, политик объяснила, что в пятницу президент едет с рабочим визитом в Джорджию, а в понедельник просто "занят". Но Псаки все-таки пообещала сообщить, если администрация Байдена все-таки решит подумать над предложением Путина. 

Иными словами, если бы 46-й президент Америки захотел, он бы смог выделить полтора часа на переговоры с российским коллегой, который ясно дал понять, что не стоит "махать кулаками", ведь можно перейти к открытому диалогу, который может устранить недопонимание между двумя странами. 

Напомним, что ранее Владимир Путин отреагировал на слова Байдена. Российский президент пожелал демократу здоровья, а затем предложил главе Штатов прекратить "пикироваться" заочно и провести онлайн-встречу либо в пятницу, либо в понедельник, уточнив, что разговор должен состояться в прямом эфире. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость158926
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Американский режим боится стать посмешищем от его Живого Трупа! :))))
Гость173279
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Боится как бы чего не ляпнуть. Куда ему тягаться с. Нашим Президентом. В.В.П. Умён, остроумен. Дедуле пора на покой, а
Настоящий ОДЕССИТ
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Если Бидон пообщается с ВВП, то комик с украины сдаст бидона и его гнилую родню по полной программе.
Гость170959
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Просто вылезет абсолютная деменция ДБ(Джон Байден). ДБ... Знаменитая фраза Лаврова как никогда близка по смыслу и написанию с инициалами старого маразматика )))
Гость164351
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<цензура> Байден не хватает опыту - он в этой игре дольше Путина. Причина в том что он психически не устойчив !!!! :)))
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