Киев готов отказаться от Харькова и Одессы - эксперт

Киев готов отказаться от Харькова и Одессы - эксперт
Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киеву не получится "выжать" Москву с полуострова

Руководство Незалежной готово отказаться от Крыма, Донбасса и Закарпатья. Более того, не исключено, что Киев способен попрощаться с Харьковом и Одессой. Об этом заявил политолог Андрей Иванов.

Эксперт прокомментировал план Дмитрия Кулебы, который заявил, что Украина намерена "выжать" Россию с Крымского полуострова. Для этого необходимо сначала вернуться полуостров в перечень основных вопросов международной повестки, а затем создать механизм систематического давления на РФ, которое наконец должно поставить точку в вопросе Крыма. 

Однако Иванов уверен, что власти Незалежной уже давно не воспринимают возращение полуострова всерьез, потому что это невозможно сделать по целому ряду причин. Однако эта идея является важной для украинской государственности. 

"Политикам в Киеве не нужны Крым, Донбасс, Закарпатье. Теоретически они готовы отказаться еще от Харькова, Одессы. Но о чем говорить с народом? Не об экономике же, не о пандемии. Проще бесконечно мусолить тему Крыма, противостояния с Россией", 

заявил политолог в беседе с РИА ФАН. 

При этом даже обсуждения о возвращении Крыма идут "вяло". Вряд ли это украинское "ноу-хау", которое Киев изобрел лишь спустя 7 лет, сможет хоть что-то изменить. Вероятно, слова украинского министра иностранных дел – не более, чем "попытка навесить словеса на пустую нить рассуждений". 

Ранее россияне отреагировали на высказывание Кулебы о желании "выжать" Россию из Крыма. У граждан нашей страны это заявление вызвало лишь язвительные усмешки. Министру намекнули, что стремление Киева является заведомо провальным. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость171806
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Гость174132
российски "политологи" видно наркоту принимают.
Не зависимые политологи пускай принимают что угодно, а вот когда все правительство Украины плотно сидит на какой-то безумной vip наркоте, вот это уже заставляет задумываться о целесообразности его (правительства) существования. А Иванов правильно сказал, что если какой-нить Кулеба вдруг заговорит про внутреннюю экономику и проблемы страны, его свои же друганы-нацики удавят.
М
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в какие территориях в 1653 году окраина попросилась под защиту россии
вот эту территорию свидомиты и могут расчитывать если конечно окончательно не развалятся на новые территории исходя из сегодн реалий
мечтать конечно они могут сколько угодно но россии не нужны рядом слуги дьявола (ес и сша) рядом
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Выгнать РОССИЮ из крыма можно элементарноЮ укроДЕБИЛОИДЫ! Нужно по всей границе с Крымом, на перешейке, поставить мощные динамики и круглосуточно по ним завывать про ЩЕ не подохшего Щеня! Эти завывания подкреплять непрерывным грохотом кастрюль на головах огромных толп свидомых укроскАкуасов и СПИДозно-гепатитных побратимов! Вдоль границы, под ветер на Крым, привязать тысячи свиней и насыпать горы кизяка, выставить толпы не мытых укроБОМЖей с перегаром!После такого россияне сами побегут из КРЫМА!
Гость174132
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российски "политологи" видно наркоту принимают.
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