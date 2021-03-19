Белоруссия получила новое название в Дании

Белоруссия получила новое название в Дании
Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Западные страны реализуют идеи Тихановской

В официальных документах Датского Королевства Белоруссию отныне будут именовать не Hviderusland, что в переводе означает "Белая Россия", а Belarus (Беларусь). Об этом сообщило министерство иностранных дел Дании.

Как уточнило ведомство в "Твиттере", переименование сделано по запросу граждан Белоруссии.

"Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и населением",

пояснил глава МИД Дании Йеппе Кофод.

Там же в официальном аккаунте датского МИДа сообщается, что Кофод вместе со Светланой Тихановской дали старт работе "Фонда новой демократии", который будет поддерживать, в том числе, "борьбу белорусского народа за демократию".

Судя по всему, на переименование Белоруссии Копенгаген пошел по просьбе Тихановской. С аналогичной просьбой она обращалась, в частности, к Вильнюсу. Там тоже решили поддержать эту идею.

Тихановская вела активные переговоры с руководством Дании в октябре 2020 года. Тогда же произошел конфуз – во время онлайн-заседания комитета по внешней политике парламента вместо Тихановской в эфир вышел неизвестный. Человек сказал, что не может подключить веб-камеру, и 40 минут участвовал в мероприятии от имени лидера белорусской оппозиции.

Светлана Тихановская претендовала на пост президента Белоруссии. После выборов в августе 2020 г., на которых победил действующий глава Александр Лукашенко, она уехала в Литву, где вскоре объявила себя белорусским лидером. Многие западные страны ее поддержали.

В четверг, 18 марта, Тихановская заявила о необходимости начать переговоры с Минском при посредничестве международных организаций и призвала белорусов проголосовать за эту идею.

Николай ВИКТОРОВ

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