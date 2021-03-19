В Кремле прояснили предложение Путина Байдену

В Кремле прояснили предложение Путина Байдену
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россия потребует объяснений от Америки

Скандальное заявление американского лидера Джо Байдена не могло остаться незамеченным российскими властями. Владимир Путин предложил американскому коллеге поговорить по видеосвязи, однако США согласия пока не дали. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что, если предложенный Москвой разговор состоится, российский главнокомандующий обязательно поднимет тему безосновательных обвинений со стороны Вашингтона.

Пресс-секретарь лидера России также пояснил, что формат дебатов не может быть рассмотрен при общении президентов двух держав. Россия предложила Америке честный разговор, передает РИА "Новости".

Владимир Владимирович даже готов подстроиться под своего американского коллегу и переговорить с Джо Байденом в удобное для него время. Скандальное обвинение последнего в адрес Путина не прошло незамеченным – Москва хотела бы продолжить диалог с Вашингтоном, однако в России приняли к сведению клевету на самом высоком уровне со стороны США.

Песков также отметил, что отсутствие вразумительного ответа со стороны Белого дома будет расценено как отказ Байдена пообщаться с Путиным в прямом эфире.

К слову, по мнению эксперта Юрия Рогулева, администрация президента США не позволит американскому лидеру согласиться на переговоры с Путиным из-за опасения, что демократ не готов к прямому диалогу с более опытным президентом.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость174272
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Кто граф? Не муж и не вдовец. Обоих в омут и конец. (3 мушкетера).
М
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бидон кукла лишь для вида,что с ним или его подчиненными разговаривать,они выполняют план который им подготовлен хозяевами доллара т.е он может соглашаться или не соглашаться с доводами и предложениями но поменять кардинально ни он ни кто другой из его окружения сами не смогут
ввп и кремль наверняка это знают и понимают и все призывы к переговорам в прямом эфире лишь подчеркивают зависимость капитолия от их настоящей власти и несостоятельности в прямых переговорах
ввп можно сказать потроллил байдена и его балаболов неспособностью разговаривать перед белым светом
ГОСТЬ
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РОССИИ ПОРА ОТВЕТИТЬ ПИНДОСАМ АДЕКВАТНО НА ОСКОРБЛЕНИИ РОССИИ - СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ ХАМСТВО ЭТИХ УБЛЮДКОВ В ПИНДОСИИ - ИЛИ ОПЯТЬ СОПЛИ ЖЕВАТЬ БУДУТ - СТАЛИНА НАДО СТАЛИНА
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