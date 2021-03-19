Бывшего премьера заподозрили в покрывательстве русских

Варшава не была заинтересована в расследовании всех обстоятельств авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Республики Лех Качиньский и другие высокопоставленные лица. Такой вывод делают польские СМИ после обнародования неизвестной ранее аудиозаписи разговора экс-премьер Польши Дональда Туска со специалистом в области гражданской авиации Эдмундом Клихом.

Беседа Туска и Клиха состоялась 23 апреля 2010 г., то есть спустя 13 дней после трагедии. Чиновник был аккредитован в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) и летал в Россию в качестве представителя Польши. По его словам, Варшава была не заинтересована в расследовании: ему, дескать, даже не оплатили командировку и не дали переводчика, передает телеканал TVP.

Вернувшись, Клих не смог попасть на прием к Туску сразу. Премьер вызвал его только после интервью, в котором чиновник обвинил правительство в халатном отношении к делу. По его словам, Россия добилась расследования авиакатастрофы в рамках Приложения № 13 Чикагской конвенции, что дало ей "преимущества".

Туск отругал Клиха за то, что тот раскрыл журналистам информацию, о которой еще даже не доложил руководству страны. Чиновник, со своей стороны, заявил, что был против предложения России, но не смог донести свою позицию до компетентных органов, поскольку к его работе отнеслись пренебрежительно.

По словам Туска, он не знал, что "есть что-то лучше Чикагской конвенции". Но даже после того, как об этом ему поведал Клих, польский премьер не стал ничего менять:

"Я считаю, что это затруднит, а не облегчит расследование, если придется опровергать различные теории заговора",

– отметил Туск, пояснив, что предположения об ответственности русских за катастрофу могут быть опасны для Польши, поэтому лучше закрыть дело как можно скорее.

Как пишут польские журналисты, этот разговор проходил в канцелярии премьера, однако почему-то в официальных архивах этой записи не сохранилось.

Польская делегация во главе с президентом Лехом Качиньским направлялась 10 апреля 2010 г. на траурные мероприятия в России, но при заходе на посадку Ту-154 задел деревья и рухнул. Все находившиеся на борту 96 человек погибли. Расследование показало, что причиной трагедии стала ошибка экипажа. Спустя несколько лет в Варшаве заявили, что отказываются от признания этой версии, и обвинили в произошедшем Россию.