"Фейковая и фриковая": Лавров заклеймил дипломатию Запада

"Фейковая и фриковая": Лавров заклеймил дипломатию Запада
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава МИД РФ оценил внешнюю политику зарубежных стран

Сергей Лавров выступил на заседании Попечительского совет Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова., состоявшемся 19 марта. Он жестко высказался о западной дипломатии.

В начале своей речи  министр иностранных дел России отметил, что и без того непростая обстановка в мире продолжает ухудшаться. Теперь приходится бороться еще и с пандемией коронавируса.

При этом у глав некоторых зарубежных стран возник "новый феномен". Это, добавил глава МИД РФ, "фейковая, а порой и фриковая дипломатия".

Она выражается в том, что отличные от принятого мнения резко сбрасываются со счетов. Так происходит не только на мировой арене, но и во внутри каждой страны, пояснил Лавров.

Всем, не согласным с диктуемой точкой зрения, угрожают тем, что заставят отвечать за это.. Осмысленной политики на Западе не ведут, дал понять российский министр.

Чтобы отстоять свои геополитические позиции, в таких странах прибегают к различным средствам. Используют фальшивые новости в прессе и соцсетях. 

На днях глава МИД РФ сказал, что Крым воссоединился с Россией навсегда. И Запад ничего не сможет сделать с этим фактом, подчеркнул он.

Ранее заявление Лаврова по ракетам США в Японии взволновало прессу. Журналисты  Страны восходящего солнца решили, что тем самым российский министр предупредил Токио о соответствующих ответных мерах Москвы.  

Полина ДОРОЖКИНА

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