Глава Германии призвала страны быть более последовательными

Берлин настаивает на том, что все государства, входящие в Евросоюз, должны иметь единую позицию по Крымскому полуострову и Донбассу. С таким заявлением выступила немецкий канцлер Ангела Меркель.



Меркель весьма недовольна тем, что вокруг вопроса о принадлежности Крыма ходят различные кривотолки. Канцлер ФРГ убеждена, что по данной теме Евросоюз обязан иметь единое видение – Крым принадлежит Украине и точка. Мнение крымчан, которые решили взять судьбу в свои руки и отделиться от бесчинствующего киевского режима, по всей видимости, Берлин не сильно интересует.

Как подчеркнула Меркель, в ее понимании возвращение Крымской республики в родную гавань является нарушением территориальной целостности Незалежной. При этом канцлер добавила, что Берлин с Киевом стали очень близкими партнерами. По ее словам, два государства активно сотрудничают не только в экономическом плане, но и в других сферах.

Меркель намерена решительно пресекать "двусмысленные реакции" на "аннексию" Крыма семь лет назад. Также канцлер подчеркивает необходимость придерживаться одной линии по вопросу конфликта на юго-востоке Украины. А "скептикам", которые думают по-другому, не стоит рассчитывать на поддержку какой-либо иной позиции, передает слова канцлера РИА "Новости".

При этом, несмотря на громкие заявления Меркель о дружбе с Украиной, в Незалежной не все верят в ее особое расположение к государству. Так, украинский дипломат Александр Чалый вспомнил, как однажды Германия заблокировала Украине дорогу в НАТО.