Вильнюс подсказал Киеву способ борьбы с "Северным потоком-2"

Вильнюс подсказал Киеву способ борьбы с "Северным потоком-2"
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Украинским властям необходимо окончательно избавиться от энергетической зависимости от РФ

Киевскому режиму нужны частные инвестиционные вливания в энергобезопасность Украины, чтобы противостоять газопроводу "Северный поток-2". Такой совет дал украинским властям президент Литвы Гитанас Науседа, выступая перед депутатами в Верховной Раде, сообщает "Обозреватель".

Высокий гость поприветствовал желание Незалежной идти по пути отказа от энергетической зависимости от РФ и синхронизироваться с электрическими сетями Западной Европы.

"С точки зрения Литвы каждой стране нашего региона, которая хочет уменьшить влияние Российский Федерации, нужно укреплять энергетическую независимость", – вещал с трибуны украинского парламента Науседа.

Накануне немецкое издание Handelsblatt сообщило, что правительство ФРГ обещало Вашингтону усилить инвестиционные вложения в экономику Украины в обмен на отказ США вводить очередную порцию рестрикций в отношении "СП-2". Источники в германском кабмине заявили, что необходимо бывшую советскую газовую магистраль модернизировать и применить ее под "зеленый" водород.

А между тем, в Вашингтоне продолжают настаивать на прекращении строительства балтийского газопровода. Вчера же глава Госдепа Энтони Блинкен настоятельно рекомендовал компаниям, которые прокладывают трубы для "Северного потока-2", отказаться от своей работы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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