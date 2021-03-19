Лукашенко предложил новых кандидатов на пост президента Белоруссии

Лукашенко предложил новых кандидатов на пост президента Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Лидер сообщил, что неожиданно нашел себе преемников

Глава Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с работниками "Молочного мира" в Гродно заявил, что страна обязательно получит нового президента и призвал народ набраться терпения. 

"Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения", – приводит его слова БелТА. 

Единственный способ произвести транзит власти в стране, заявил Лукашенко – провести новые выборы. Он уверил, что его дети не будут претендовать на президентский пост. Глава Белоруссии указал, что уже присматривает себе замену на президентском посту и, как оказалось, "достойные" люди на эту должность есть. Ими оказались его помощник по Гродненской области, экс-глава МВД Юрий Караев и губернатор этого региона Владимир Караник.

"Они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор", – объяснил свои слова Александр Григорьевич. 

Лукашенко отметил, что оба кандидата "молодые и толковые, знающие цену этой стране". Видео выступления публикует пресс-служба президента. 

Однако когда в стране пройдут новые выборы – в положенное уставом время или досрочно – Лукашенко не прояснил. Аналитики полагают, что Кремль дал главе Белоруссии полгода на трансфер власти по "ельцинскому сценарию". По условиям, новый кандидат должен быть понятным и предсказуемым для Москвы. 

Роман ИГНАТОВ

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