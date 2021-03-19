В Киеве придумали очередной план давления на Москву

Представители киевского режима, которые сильнее всего ощущают фантомные боли от выбора крымчан в пользу России, продолжают выдумывать прожекты "возвращения" полуострова. На этот раз идею подбросил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире ток-шоу "Право на власть".

По его мнению, чтобы "вернуть" Крым и Донбасс нужно поставить Россию на экономические колени. Это сделать можно, если все страны в мире откажутся торговать с Москвой, устроят всеобщую блокаду, тогда российская экономика и рухнет. А так любимую постмайданными деятелями блокадную методику расправы над собственной нацией, где бы ее представители не жили, должна пропагандировать "Крымская платформа".

"Потому что как раз блокада позволит быстрее поставить Россию экономически на колени. Как раз блокада по всем направлениям, которые касаются экономического развития. Потому что Россия – государство, которое только продает сырье, а все остальное она закупает", – убежден пан Кривонос.

По его словам, очень важно не дать РФ развиваться по современным техническим стандартам.

При этом украинский генерал подчеркнул, что он имеет в виду именно блокаду мировым сообществом России, а не Крыма.

"Это фантастически выглядит, но если будут правильно работать наши дипломаты, этот процесс можно организовать и ускорить", – заявил Кривонос.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах "выжать" Москву из Крыма при помощи давления на Россию со стороны мировой общественности.

В свою очередь представитель российского дипведмства Мария Захарова предупредила иностранных коллег, что любое участие в "Крымской платформе" в будь какой форме РФ будет воспринимать как попытку посягательства на суверенитет нашего государства.

