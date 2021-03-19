Украинский генерал обещал "поставить" Россию на колени и "вернуть" Крым

Украинский генерал обещал "поставить" Россию на колени и "вернуть" Крым
Фото:Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеВ Америке раскрыли место возможного столкновения России и НАТО
В Киеве придумали очередной план давления на Москву

Представители киевского режима, которые сильнее всего ощущают фантомные боли от выбора крымчан в пользу России, продолжают выдумывать прожекты "возвращения" полуострова. На этот раз идею подбросил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире ток-шоу "Право на власть".

По его мнению, чтобы "вернуть" Крым и Донбасс нужно поставить Россию на экономические колени. Это сделать можно, если все страны в мире откажутся торговать с Москвой, устроят всеобщую блокаду, тогда российская экономика и рухнет. А так любимую постмайданными деятелями блокадную методику расправы над собственной нацией, где бы ее представители не жили, должна пропагандировать "Крымская платформа".

"Потому что как раз блокада позволит быстрее поставить Россию экономически на колени. Как раз блокада по всем направлениям, которые касаются экономического развития. Потому что Россия – государство, которое только продает сырье, а все остальное она закупает", – убежден пан Кривонос.

По его словам, очень важно не дать РФ развиваться по современным техническим стандартам.

При этом украинский генерал подчеркнул, что он имеет в виду именно блокаду мировым сообществом России, а не Крыма.

"Это фантастически выглядит, но если будут правильно работать наши дипломаты, этот процесс можно организовать и ускорить", – заявил Кривонос.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах "выжать" Москву из Крыма при помощи давления на Россию со стороны мировой общественности.

В свою очередь представитель российского дипведмства Мария Захарова предупредила иностранных коллег, что любое участие в "Крымской платформе" в будь какой форме РФ будет воспринимать как попытку посягательства на суверенитет нашего государства.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Мыкола Бандуравжо
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В Скакуасии непрерывное борьба за звание "Самый долбанутыйи тупорылый скакол"!
Мыкола Бандуравжо
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В Скакуасии непрерывное борьба за звание "Самый долбанутыйи тупорылый скакол"!
гость
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Петух конченый
Гость165505
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у России есть сырье, да зерно пшеницы например, но есть и мельница, значит, мука будет, есть куры, будут яйца, есть коровы, есть молоко, значит есть обрат, а всё вместе это даёт тесто для хлеба, есть газ, вот тебе и хлеб.....есть руда, есть метал, есть заводы проката стали, есть всё для изготовления станков, машин, поездов, самолётов, да иголок тоже. Но самое главное есть Палладий, а без него нет профиля для автомобилей, метал не играет, если мячиком дети попадут в дверь автомобиля где прокат без палладия, то будет вмятина и надо сразу везти в гараж, да и грузовики не выпускаются без него,....
крым наш
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Г
Украинский генерал не открыл Америку. Когда ссср оккупировал Афганистан, это "государство рабочих и крестьян" страны запада объявили империей зла. Через 12 лет совка не стало. Рецепт был прост, понижение цен на энергоносители, санкционное давление и гонка вооружений....Русня сегодня это не совок с Варшавским договором. При достаточной воли запада, развалится быстро и для населения очень болезненно. Ну, а там уже не до Крыма, Донбасса и Сирии будет...
мечты,мечты
крым наш
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Гость174844
А если ввести блокаду украины?
не получится!потому что весь мир с ними!БУ-ГА-ГА!
Гость168900
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Гость160048
Идиот. Он не опустил, а от бессилия солгал на публику. .... "Как я ему ... ". ВВП молодец. Достойно ответил. А теперь Бидон говори - "Времени нет", "Занят сильно". В этом все пиндосы и гейропейцы... Когда власть получают. А так, нормальные люди вроде.
А со страной, которая ну уровне Папуа Новой Гвинеи - говорить не очем.
Гость160048
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Гость168900
Придурок, от "лжи" Байдена, )(уйло обосрался и как шелудивый пес завыл и слился под лавку.
Тебе пора завязывать с галюцагенами....
крым наш
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Гость168900
Почему на "Утро" все время обсуждают Украину. Однако воды в рот набрали по поводу опущенного плешивого карлика Байденом. Правильно Байден сделал: шавки - под лавку !
потому что мы тащимся над дебильными украми!!!
Гость168900
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Гость160048
Идиот. Он не опустил, а от бессилия солгал на публику. .... "Как я ему ... ". ВВП молодец. Достойно ответил. А теперь Бидон говори - "Времени нет", "Занят сильно". В этом все пиндосы и гейропейцы... Когда власть получают. А так, нормальные люди вроде.
Придурок, от "лжи" Байдена, )(уйло обосрался и как шелудивый пес завыл и слился под лавку.
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