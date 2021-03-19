Пентагон планировал открыть военный объект в 2021 году

Возвращение Крыма в состав России поставило крест на планах Пентагона создать в Севастополе ротационную базу для 6-го флота ВМС США до 2021 года.

Но Вашингтон не унимается в желаниях укрепиться у границ РФ на Черном море и выделяет средства для создания военной базы в Очакове (Николаевская область). Здесь уже несколько последних лет строятся спецобъекты не только для подразделений ВСУ, но и для пентагоновцев. К работам привлечен личный состав 1-го строительного батальона Корпуса морской пехоты США, передает РИА ФАН.

До событий 2014 г. американские власти нацелились на создание полноценной базы НАТО именно в районе Севастополя – вотчины Черноморского флота РФ. И строить ее должны были силами того же КПМ. Таким образом Пентагон намеревался вытеснить ЧФ из Крыма.

Объект в городе русских моряков планировалось сдать к 2018-му, а через три года его должны были полностью переквалифицировать в базу для кораблей 6-го флота ВМС США.

Все карты американцам спутала "Крымская весна". И уже вложенные деньги Пентагон потратил впустую.

Напомним, накануне Россия отметила седьмую годовщину возвращения полуострова в родную гавань.

Однако на Украине все продолжают строить планы, как "вернуть" Крым под юрисдикцию Киева. Так накануне генерал ВСУ Сергей Кривонос предложил мировому сообществу устроить РФ повсеместную блокаду, чтобы поставить Москву "экономически на колени", и уж тогда киевский режим "войдет" в регион.

