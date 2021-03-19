Россия помешала США создать базу НАТО в Севастополе

Россия помешала США создать базу НАТО в Севастополе
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Пентагон планировал открыть военный объект в 2021 году

Возвращение Крыма в состав России поставило крест на планах Пентагона создать в Севастополе ротационную базу для 6-го флота ВМС США до 2021 года.

Но Вашингтон не унимается в желаниях укрепиться у границ РФ на Черном море и выделяет средства для создания военной базы в Очакове (Николаевская область). Здесь уже несколько последних лет строятся спецобъекты не только для подразделений ВСУ, но и для пентагоновцев. К работам привлечен личный состав 1-го строительного батальона Корпуса морской пехоты США, передает РИА ФАН.

До событий 2014 г. американские власти нацелились на создание полноценной базы НАТО именно в районе Севастополя – вотчины Черноморского флота РФ. И строить ее должны были силами того же КПМ. Таким образом Пентагон намеревался вытеснить ЧФ из Крыма.

Объект в городе русских моряков планировалось сдать к 2018-му, а через три года его должны были полностью переквалифицировать в базу для кораблей 6-го флота ВМС США.

Все карты американцам спутала "Крымская весна". И уже вложенные деньги Пентагон потратил впустую.

Напомним, накануне Россия отметила седьмую годовщину возвращения полуострова в родную гавань.

Однако на Украине все продолжают строить планы, как "вернуть" Крым под юрисдикцию Киева. Так накануне генерал ВСУ Сергей Кривонос предложил мировому сообществу устроить РФ повсеместную блокаду, чтобы поставить Москву "экономически на колени", и уж тогда киевский режим "войдет" в регион.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость166428
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Гость160048
Дурак. Вот как раз она и нужна. Чтобы Турков мочить когда что-то будет не так делать. К примеру как сейчас купили C-400. Или когда у них там бунты были. Можно было ещё один костерок замутить и взять под контроль пролив. Вот для чего.
а зачем мочить турков если они и так ручные у нас ?
Гость160048
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Гость166428
зачем нам база в севастополе ? там полно ржавого металолома от СССР еще.
да и в Турции есть базы - оттуда до Крыма томагавкам не долго лететь, минут 30-40
Если задуматься, то пиндосы ничего сами тольком не производят. У них даже не родятся умы, они их только со всего мира вытягиавют и делают всё возможное чтобы нигде даже близко лучше их не было. Если что - революции и бомбёжки. Против нас санкции. Кто против - революции устроим. Весь их благополучный мир держится на их армии и спецслужбах. Вот где настоящее полицейское государство и тирания.
Гость160048
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Гость166428
зачем нам база в севастополе ? там полно ржавого металолома от СССР еще.
да и в Турции есть базы - оттуда до Крыма томагавкам не долго лететь, минут 30-40
Дурак. Вот как раз она и нужна. Чтобы Турков мочить когда что-то будет не так делать. К примеру как сейчас купили C-400. Или когда у них там бунты были. Можно было ещё один костерок замутить и взять под контроль пролив. Вот для чего.
Гость166428
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зачем нам база в севастополе ? там полно ржавого металолома от СССР еще.
да и в Турции есть базы - оттуда до Крыма томагавкам не долго лететь, минут 30-40
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