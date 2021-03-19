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Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев освобожден от своих обязанностей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передает РИА "Новости" в пятницу, 19 марта.
"Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Белоруссия", – цитирует документ агентство.
Ранее 10 марта появилась информация о том, что Мезенцев может сменить Григория Рапоту на посту госсекретаря Союзного государства.
Меценцев занимал должность главы российской дипмиссии в Минске с апреля 2019 года.
Тогда стремительное увольнение его предшественника Михаила Бабича в Кремле связали исключительно с новым кадровым решением Путина, "принятым в соответствии с целесообразностью" на фоне разговоров о создании Союзного государства. Бабич на посту посла РФ в Белоруссии проработал меньше года.
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