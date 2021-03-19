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Американский лидер Джо Байден заявил, отвечая 19 марта на вопрос о предложении президента России Владимира Путина, что сможет поговорить с коллегой "в определенный момент".
Таким образом президент Соединенных Штатов отреагировал на предложение Путина провести диалог в ближайшее время.
Накануне в администрации Белого дома заявили, что пока что не могут дать конкретный ответ российской стороне. Официальный представитель президента США Джен Псаки лишь сообщила, что у главы государства уже состоялся один телефонный разговор с Путиным, передает "Интерфакс".
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