Байден туманно ответил на предложение Путина о разговоре

Президент выразил уверенность, что когда-нибудь этот диалог состоится

Американский лидер Джо Байден заявил, отвечая 19 марта на вопрос о предложении президента России Владимира Путина, что сможет поговорить с коллегой "в определенный момент".

Таким образом президент Соединенных Штатов отреагировал на предложение Путина провести диалог в ближайшее время. 

Накануне в администрации Белого дома заявили, что пока что не могут дать конкретный ответ российской стороне. Официальный представитель президента США Джен Псаки лишь сообщила, что у главы государства уже состоялся один телефонный разговор с Путиным, передает "Интерфакс".

Егор МАЛКОВ

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Настоящий ОДЕССИТ
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Туман в мозгах Бидона. Грохнулся на трапе самолета и сразу в психбольницу.
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