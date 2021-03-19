Президент выразил уверенность, что когда-нибудь этот диалог состоится

Американский лидер Джо Байден заявил, отвечая 19 марта на вопрос о предложении президента России Владимира Путина, что сможет поговорить с коллегой "в определенный момент".

Таким образом президент Соединенных Штатов отреагировал на предложение Путина провести диалог в ближайшее время.

Накануне в администрации Белого дома заявили, что пока что не могут дать конкретный ответ российской стороне. Официальный представитель президента США Джен Псаки лишь сообщила, что у главы государства уже состоялся один телефонный разговор с Путиным, передает "Интерфакс".