Ограничив компанию-оператора проекта, американцы ударят по легенде германской политики Шредеру

США готовят новые санкции в отношении "Северного потока-2", которые вряд ли его остановят, зато могут усугубить отношения между Вашингтоном и Берлином. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

Отмечается, что американские власти хотят наложить рестрикции не только на российские суда, прокладывающие трубы по дну Балтийского моря, но и, возможно, даже на компанию-оператора проекта Nord Stream 2 AG. Но это совсем не впечатлит Россию, считают в издании.

Авторы статьи подчеркивают, что введенные ранее Белым домом ограничения не остановили строительство "СП-2", а лишь затянули его.

Новая санкционная дубина несет опасность, поскольку комитет акционеров Nord Stream 2 AG возглавляет экс-канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер. Как полагает издание, наложение ограничений в отношении столь значимой фигуры в немецкой политике "немыслимо в рамках трансатлантического партнерства".

Также санкции могут запустить в действие механизм созданного в нынешнем январе властями федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания специального экологического фонда. Он был организован аккурат для защиты интересов участников российского проекта.

Если фонд попадет под санкционный каток Штатов, то это будет означать введение ограничений в отношении властей германской земли. В результате такое падающее домино грозит вылиться в большой политический скандал, что может поставить крест на планах нового хозяина Белого дома Джо Байдена реанимировать трансатлантическое партнерство, резюмирует Handelsblatt.

Вопрос реализации "Северного потока-2" глава Госдепа Энтони Блинкен собрался лично обсудить с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом во время первой очной встречи на своем посту. До этого они общались только по телефону. Американец для разговора хочет использовать площадку заседания глав МИД стран-участниц НАТО, которая намечена на 23 и 24 марта в Брюсселе.

Накануне это же издание вышло с материалом, в котором были раскрыты предложения правительства ФРГ к американцам. Утверждалось, что Берлин в обмен на прекращение санкционного давления на участников "СП-2" и завершения строительства российского газопровода обещал значительные инвестиции в экономику Украины. В частности, немцы хотят модернизировать советскую ГТС ради "зеленого водорода".

