Мезенцеву подыскали новую должность

Остранение и назначение чиновника произошло в один день

Александр Лукашенко назначил экс-посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева новым госсекретарем Союзного государства. Одним указом президент освободил от этой должности Григория Рапоту, занимавшего это место с 2011 года. 

Как передает пресс-служба белорусского лидера, сегодня, 19 марта, Лукашенко подписал указ о кадровых перестановках.

Ранее Мезенцев был освобожден от должности указом Владимира Путина, проработав на посту посла России в Белоруссии меньше года. 

Роман ИГНАТОВ

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