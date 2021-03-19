Остранение и назначение чиновника произошло в один день

Александр Лукашенко назначил экс-посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева новым госсекретарем Союзного государства. Одним указом президент освободил от этой должности Григория Рапоту, занимавшего это место с 2011 года.

Как передает пресс-служба белорусского лидера, сегодня, 19 марта, Лукашенко подписал указ о кадровых перестановках.

Ранее Мезенцев был освобожден от должности указом Владимира Путина, проработав на посту посла России в Белоруссии меньше года.