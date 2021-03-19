Киев наложил "максимальные санкции" против Поклонской и Аксенова

Киев наложил "максимальные санкции" против Поклонской и Аксенова
Наталья Поклонская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Граждан России и Украины подозревают в "предательстве" госпереворота

Киевский режим, подражая кураторам из Вашингтона, устроил карнавал санкций в отношении россиян и граждан собственной страны. Так, в пятницу Совет нацбезопасности и обороны на сегодняшнем заседании широким жестом ввел целый пакет рестрикций. Об этом сообщил в пятницу, 19 марта, шеф ведомства Алексей Данилов на брифинге по итогам совещания.

По словам секретаря СНБО, ограничения введены против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей, которые якобы предали присягу и в настоящий момент работают в России или "на оккупированных территориях", пишет телеграм-канал "КП на Украине".

Пан Данилов подчеркнул, что Незалежная "ввела максимальный объем санкций". Всего в черном списке оказались 27 фамилий, в том числе глава Крыма Сергей Аксенов, депутат Госдумы Наталья Поклонская, глава ЛНР Леонид Пасечник, бывший премьер Украины Николай Азаров, экс-президент Незалежной Виктор Янукович, депутат Госдумы Константин Затулин и другие.

На этом режим не остановился и ввел санкции в отношении еще 19 компаний, которые пользуются недрами соборной. Ведомство назначило аудит абсолютно всех разрешений, выданных на пользование природными богатствами Незалежной аж с 1994 года.

"Если будет выявлено нарушение во время выполнения лицензионных условий этих разрешений, такие разрешения будут в законный способ возвращаться народу Украины", – цитирует пана Данилова РИА "Новости".

Таким образом, деятели СНБО во главе с нынешним руководителем страны Владимиром Зеленским пошли в атаку на всех бывших президентов, кроме первого лидера нации Леонида Кравчука. Дела за возможные незаконные передачи в пользование местным олигархам недр Украины можно открывать в отношении Леонида Кучмы, Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Петра Порошенко.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость175327
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Ты смотри как кроет маленького Наполеона с его свитой! Не иначе как с вакцины индийской, что же там подмешано такого забористого? В общем пошла Окраина в разнос, как последняя гулящая баба-селянка!
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