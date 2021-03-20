В России оценили извинения американцев за Байдена

В России оценили извинения американцев за Байдена
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Простые граждане США оказались недовольный действиями своего президента

Американцам стало стыдно за действия своих властей, в том числе за хамские слова президента Джо Байдена в адрес России и ее главы Владимира Путина. Многие не сдержались и отправили в посольство РФ в США письма. Оказалось, что многие граждане США не согласны с Вашингтоном, они попросили у нашей страны прощения за заявления своих властей в адрес Москвы.

О том, что американцы извинились за Байдена, рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат, который уже сегодня, 20 марта, возвращается на родину, отметил, что в письмах многие люди указывали на то, что необходимо стремиться к дружеским отношениям между странами. 

Антонов на странице дипмиссии в "Фейсбук" подчеркнул, что он очень признателен американцам за этот шаг. Дипломата тронула позиция американцев, которые осознают, что в двусторонних отношениях без уважения и равноправия никак нельзя. Это говорит о том, что между Москвой и Вашингтоном еще не все потеряно. Антонов надеется, что Белый дом обратит внимание на мнение своего народа и перестанет ухудшать отношения с Москвой. 

В комментариях к посту дипломата некоторые американские пользователи Сети признались, что расстроены действиями своих властей. Кое-кто даже назвал Байдена тираном, отметив, что он против настоящего мира. 

При это россияне по-разному восприняли эту новость. Так, читатели РИА "Новости" разделились на два лагеря: одни отмечали, что в США – много хороших и разумных людей, другие предупреждали, что верить им нельзя.

"Первые кто-то спину нож воткнет, будут американцы", "Они и перед японцами "извинились"...после бомбардировки Хиросимы", "Не все идиоты в США, есть и нормальные", – комментируют новость россияне. 

Ранее эксперты объяснили, почему Байден не станет соглашаться на предложение Владимира Путина провести разговор в прямом эфире. 

Полина ИВАНОВА

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Красиво Владимир Владимирович Байдена потроллил!
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