Киевский суд арестовал 100% акций завода "Мотор Сич"

Киевский суд арестовал 100% акций завода "Мотор Сич"
Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Предприятие продолжит работать

Ситуация вокруг украинского завода "Мотор Сич" продолжает развиваться. 20 марта стало известно, что Шевченковский районный суд столицы Незалежной арестовал все акции предприятия. Об этом рассказала Служба безопасности Украины. 

Завод при этом останавливать не собираются, людей увольнять никто не будет, а выполнять производственные заказы сотрудники продолжат, как обычно. 

Акции, как говорится в заявлении,  попали в руки Национального агентства, которое занимается вопросами активов, полученными в ходе тех или иных преступлений. 

В отношении завода СБУ расследует два дела. Одно касается некой подрывной деятельности в пользу РФ и отмывании доходов, другое – ухода от налогов и злоупотреблении властью.

Также СБУ планирует вернуть "Мотор Сич" государству. Соответствующий закон уже разрабатывают, чтобы депутаты Рады его одобрили. 

При этом в 2016-м больше половины акций предприятия купили китайские инвесторы. Однако СБУ заблокировала сделку. В прошлом коду китайцы попытались решить этот вопрос, подав заявление в антимонопольный комитет о покупке акций, но у них ничего не вышло. После в Китае решили наказать Украину за ее действия, оценив ущерб в три миллиарда долларов. Однако Киев просто ввел санкции против четырех китайских компаний и одного гражданина. 

В итоге от сложившего скандала неожиданно выиграл Крым. Китайцы решили обратить свой взор на рынок полуострова, чем на ненадежную Украину. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

М
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*В итоге от сложившего скандала неожиданно выиграл Крым*
не крым а россия в целом,китай и сами воруют и копируют технологии где могут,те еще жулики,так что хорошо что хоть эти технологии не куили,каклы то все равно загнуться со своим заводом и все проср..т
а китай будут покупать движки у нас,у россии
гость
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Уе*аны! Банда бандерлогов пилит остатки промышленности кидая владельцев, совладельцев, всех!
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