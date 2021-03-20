Санкции США не единственное, что может помешать реализации проекта

"Северному потоку – 2" предстоит столкнуться с новыми проблемами. На это указали журналисты агентства Bloomberg. Самым опасным ударом для газопровода может стать уход канцлера ФРГ Ангелы Меркель с поста.

В сентябре 2021-го в Германии пройдут федеральные выборы. Немцы будут выбирать членов Бундестага, а те проголосуют за нового канцлера. При этом положение правящей партии Христианско-демократического союза в последнее время заметно пошатнулось. На последних выборах в землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц представителей партии опередили "Зеленые".

Последние, в свою очередь, в противовес ХДС выступают против "Северного потока – 2". Председатель "Зеленых" Анналена Баербок накануне заявила, что строительство газопровода вызывает проблемы в геополитики и вообще не отвечает экологическим целям ЕС, поэтому завершать проект и вовсе не нужно.

Вместе с тем, Европе все больше нужно голубое топливо, а в партии Меркель полагают, что плюсы от "Северного потока – 2" перевешивают риски. К этому ко всем добавляется тот факт, что США и некоторые страны ЕС против проекта.

Однако второй проблемой для газопровода, передает агентство, может стать тот факт, что участники проекта не смогут его сертифицировать. Без соответствующего документа "СП-2" не заработает, а компания, которая должна была это сделать – норвежскаяDet Norske Veritas Holding AS – отказалась от участия.

Пока же строительство временно приостановлено. В конце марта в территориях Дании продолжится работа.

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