Пока Украина отказывается не открывать огонь по Донбассу

Россия предложила Украине, Франции и Германии письменно закрепить договоренности, которые позволят соблюдать перемирие в Донбассе. Письма с соответствующим предложением, как стало известно СМИ от источников, направил коллегам по переговорам политсоветников "нормандского формата" заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Политик в своем письме отметил, что Париж, Берлин и Москва сделают все возможное, чтобы режим прекращения огня сохранялся в полном объеме. Козак выступил с предложением на бумаге закрепить результаты переговоров в видеоформате от 18 марта не позднее 22 числа.

Также Козак заявил, что страны должны потребовать, чтобы министерство обороны Украины сдержало слово, данное в прошлом году, когда пообещало не стрелять, а также исполнило ранее уже согласованные обязательства по этому пункту. Так стороны пришли к тому, что открыть огонь можно было бы только с разрешения руководства вооруженных сил Незалежной или ополченцев после того, как механизмы по реагированию на нарушение режима испробовали, но они не принесли результатов. Однако власти Киева дали солдатам добро стрелять по своему усмотрению.

Также Козак указал на то, что Украина обещала представить предложения к франко-германскому проекту "Ключевых кластеров по реализации минских соглашении", но так этого и не сделала. Политик еще предложил, чтобы во время переговоров все участники были бы в равных правах. Российская сторона также полагает, что переговоры в "нормандском формате" имеют крайне малое влияние на конечный результат из-за того, что страдает их организация. Поэтому стоило бы сделать так, чтобы все участники по очереди председательствовали во время встреч. Пока же эту функцию выполняют Франция и Германия, уточняет "Интерфакс".