Внимание - на срок визита посла: как определить степень раздражения Москвы словами Байдена - эксперт

Внимание - на срок визита посла: как определить степень раздражения Москвы словами Байдена - эксперт
Фото: pixabay.com
Сегодня Анатолий Антонов вернулся в Россию

Здание аэропорта “Шереметьево” посол РФ в США покинул, не проронив ни слова – с журналистами, ожидающими его комментариев, дипломат отказался общаться. Об этом пишет РИА Новости. В Россию Антонов вернулся для консультаций после резких заявлений президента Штатов Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. Политтехнолог Марат Баширов раскрыл, каким образом можно определить степень раздражения властей РФ заявлениями американского главы. 

По его словам, нужно обратить внимание, на сколько задержится посол в Москве. Пара дней – это не так серьезно, говорит эксперт. А вот если Антонов пробудет в России недели две – это уже знак крайнего раздражения нашей стороны.

Прокомментировал Баширов и возможные последствия заявлений Байдена. Он считает, что общение в сфере ядерной безопасности между Москвой и Вашингтоном в любом случае продолжится. 

“...а какие-то другие каналы информационные, конечно, будут подзасушены, потому что, еще раз повторюсь, нельзя сказать "а" и делать вид, что ничего не было произнесено”,

подытожил эксперт в беседе с “Украина.ру”.

На слова Байдена о Путина ранее отреагировали в Кремле. Подробнее – в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

В России оценили извинения американцев за Байдена

Простые граждане США оказались недовольный действиями своего президента

Америка собралась победить "наглую" Россию в Арктике - СМИ

Пентагон придумал стратегический план по созданию базы у Аляски, для чего нужно создать условия для жизни в регионе солдат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей