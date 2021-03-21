Сегодня Анатолий Антонов вернулся в Россию

Здание аэропорта “Шереметьево” посол РФ в США покинул, не проронив ни слова – с журналистами, ожидающими его комментариев, дипломат отказался общаться. Об этом пишет РИА Новости. В Россию Антонов вернулся для консультаций после резких заявлений президента Штатов Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. Политтехнолог Марат Баширов раскрыл, каким образом можно определить степень раздражения властей РФ заявлениями американского главы.



По его словам, нужно обратить внимание, на сколько задержится посол в Москве. Пара дней – это не так серьезно, говорит эксперт. А вот если Антонов пробудет в России недели две – это уже знак крайнего раздражения нашей стороны.

Прокомментировал Баширов и возможные последствия заявлений Байдена. Он считает, что общение в сфере ядерной безопасности между Москвой и Вашингтоном в любом случае продолжится.

“...а какие-то другие каналы информационные, конечно, будут подзасушены, потому что, еще раз повторюсь, нельзя сказать "а" и делать вид, что ничего не было произнесено”,

– подытожил эксперт в беседе с “Украина.ру”.

На слова Байдена о Путина ранее отреагировали в Кремле. Подробнее – в нашем материале.