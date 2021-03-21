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Стратегическое решение России по изменению
подхода к национальной обороне страны поставило под угрозу существование
Североатлантического блока. Такого мнения придерживается израильский
государственный деятель, известный политолог Яков Кедми.
По словам специалиста, сейчас в Америке все чаще возникают вопросы по поводу целесообразности поддержки существования блока НАТО. Как пояснил опытный эксперт, такие мысли у американцев появились после заявления главнокомандующего России Владимира Путина о новой стратегии нацобороны страны.
В 2019-м году наш президент дал понять, что при атаке на Россию ответный удар будет нанесен не только по территориям, откуда прилетели условные ракеты, но и по центру, где соответствующие решения были приняты.
Кедми пояснил, что Путиным было объявлено: кто бы ни напал на Россию по науськиванию Америки, отвечать будет Вашингтон. Так что первые ракеты с нашей территории полетят прямиком в США.
Таким образом, подговорить Европу напасть на Россию и скрыться за ее спиной американцам не удастся. На этом фоне существование Североатлантического альянса становится бессмысленным. Ведь с помощью блока НАТО американцы чужими руками хотели загребать угли и воевать с Россией. Своим мнением Яков Кедми поделился в эфире израильского канала Iton-TV.
Ранее Кедми также выразил мнение, что США не будут ввязываться в противостояние России и Украины, а также не вступятся за Грузию и Молдавию.
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