Эксперт оценил вероятность третьей мировой войны

Эксперт оценил вероятность третьей мировой войны
Фото: pixabay.com
России и США придется взаимодействовать при любых обстоятельствах

Москва и Вашингтон не хотят ухудшения отношений. К такому выводу пришел политтехнолог Константин Калачев, комментируя прибытие посла РФ Анатолия Антонова в российскую столицу. 

Эксперт уверен, что обострение отношений между Россией и США – не в интересах руководства обеих стран, потому что неясно, к каким последствиям это может привести. 

"Иначе что дальше? Третья мировая война?" 

объяснил политтехнолог в беседе с РИА ФАН. 

Приезд Антонова следует рассматривать как некое выражение неудовлетворенности и несогласия, поэтому вряд ли послу будут объяснять, как разрушить Штаты изнутри. 

Такого же мне них придерживается дипломат Виктор Мизин. Эксперт предположил, что пребывание Антонова в Москве может затянуться, но при этом серьезных поводов для беспокойства нет. 

США и РФ продолжают оставаться ведущими мировыми государствами, поэтому руководству двух стран придется поддерживать двусторонние отношения в любом случае. Более того, Москва уже смогла себе ввернуть тот статус, который был у нее во времена Советского Союза, поэтому Третьей мировой войны не будет. 

Напомним, что Антонов 21 марта прибыл в Москву. Аэропорт посол покинул молча, отказавшись общаться с журналистами. 

Напомним, что политика вызвали в Россию после резкого высказывания американского лидера Джо Байдена в адрес главы РФ Владимира Путина. Кстати, эксперты рассказали, как определить степень раздражения Москвы словами президента по длительности срока визита посла.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость170537
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М
ну так давай свинопас освобождай крым и донбас
или боитесь что натянем уши к <цензура> вам
и останется только драпать в польшу к панам в рабство,гггг
диванные свиновоины
Поражение от Азербайджана привело к психическому расстройству в России
М
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Гость170537
После того как Азербайджан опустил Россию в Карабахе ее уже не кто не боится.
ну так давай свинопас освобождай крым и донбас
или боитесь что натянем уши к <цензура> вам
и останется только драпать в польшу к панам в рабство,гггг
диванные свиновоины
Гость170537
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гость
170537 после того как тебя отъ*бли все кому ни лень в твоей е*учей стране, ты тварь тут пердишь своим гудком, пошел на фуй отсюда.
Не надо злиться что Россию поимели в Карабахе. А теперь этих миротворцев роком будут ставить
гость
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170537 после того как тебя отъ*бли все кому ни лень в твоей е*учей стране, ты тварь тут пердишь своим гудком, пошел на фуй отсюда.
Гость170537
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После того как Азербайджан опустил Россию в Карабахе ее уже не кто не боится.
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