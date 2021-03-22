Американские ограничительные меры не помешают стране развиваться

Россия не первый раз сталкивается с рестрикциями со стороны США. Новые торговые санкции, объявленные Вашингтоном 17 марта, нашей стране не навредят, они только дадут толчок процессу импортозамещения. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров.

Избавление отечественных технологических цепочек от импорта только сыграет на руку российским предприятиям. При этом деньги, которыми раньше бы оплачивали эти зарубежные товары, теперь не будут уходить из России, а перераспределятся на зарплату сотрудников и развитие новых технологий и производств.

По словам Бочарова, санкции для РФ не в новинку, при этом страна продолжает развиваться. Также в разговоре с РБК чиновник отметил, что новые рестрикции по экспорту в области нацбезопасности коснутся менее 1% поставок Америки за 12 месяцев, если говорить о денежном эквиваленте.

К тому же, например, в радиоэлектронной промышленности процесс импортозамещения идет беспрерывно. Рынку этой сферы доступны товары не только из Америки, но и других стран, да и правительство активно помогает предприятиям – дает субсидии и всячески стимулирует спрос на продукцию. То же самое обстоит и с авиационной промышленностью – в этой области активно ведутся программы по импортозамещению зарубежных комплектующих. Это позволит полностью устранить риски новых ограничительных мер для отечественных заводов. Совсем скоро наши самолеты станут на 98% российскими. Минпромторг, по словам Бочарова, регулярно с 2014-го оценивает отрасли и работает над программами замещения иностранных материалов.

Впрочем, эксперты полагают, что новые рестрикции все же нанесут удар по космонавте и авиационке нашей страны.