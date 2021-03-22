Ответ на агрессию США: в Китае оценили дипломатические игры России с Азией

Ответ на агрессию США: в Китае оценили дипломатические игры России с Азией
Фото: Pascal Deloche / GODONG/www.globallookpress.com
Москва проводит "зрелую" политику в регионе для постепенного разрыва отношений со Вашингтоном, уверены опрошенные эксперты

Визиты главы российского МИД Сергея Лаврова в Китай и Южную Корею связаны со стремлением Москвы укрепить сотрудничество с евразийскими партнерами на фоне растущей агрессии Соединенных Штатов. Со времен инаугурации Джо Байдена РФ не только усилила сдерживание Европы, но и продолжила свою "дипломатическую схему" в восточном направлении, считают эксперты.

По словам Яна Сиюя, экс-дипломата КНР и старшего научного сотрудника Китайского института международных исследований, визит Лаврова имеет два значения: во-первых, речь идет о "традиционном акте" между давними союзниками, и, во-вторых, об ответном жесте на фоне агрессии Штатов.

"Это дипломатическая игра. Южная Корея также является важной частью стратегии России. Они работают над углублением взаимодействия с частным союзником Штатов. Белый дом демонстрирует свою стратегическую ошибочность. Им не хватит реальных возможностей и условий для того, чтобы одновременно атаковать Китай и Россию. В этом случае они обречены на поражение, даже с учетом их всеобъемлющей силы", – считает специалист.

При этом, заявил эксперт в интервью The Times, американская политика в китайском направлении сводится к агрессивным действиям против Пекина. Однако если Штаты стремятся к возвращению взаимовыгодного сотрудничества с КНР за счет конфронтации, то Россия решает проблемы мирным путем, пишет The Times.

Аналогичного мнения придерживается и Чен Ю, младший научный сотрудник Института российских исследований Китайского института современных международных отношений. Специалист заявил, что в обозримом будущем российско-китайская линия будет укрепляться. В ответ на провокационную политику Соединенных Штатов союзники будут чаще проводить совместные военные учения.

Егор МАЛКОВ

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