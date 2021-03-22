В Париже выступили за коллективные действия против Белого дома

Американские угрозы по "Северному потоку – 2" накаляют раздражение европейцев до предела. Тем самым Вашингтон подталкивает Брюссель на ответные меры, призванные противостоять давлению Белого дома. Такое мнение выразил бывший посол Франции, спецпосланник главы государства Эммануэля Макрона по вопросам сотрудничества с РФ в сфере безопасности Пьер Вимон.

Политик отметил, что Штаты усиливают давление в отношении тех, кто выражает протест против политической линии Вашингтона по Ирану и РФ. Все большее число представителей ЕС считает поведение США неприемлемым, особенно Берлин, которому посчастливилось столкнуться с прямым давлением американской администрации из-за "Северного потока – 2".

Вимон напомнил, что подобным образом ситуация разворачивалась в 1982 году, когда администрация Рональда Рейгана выступала против эксплуатации магистрального газопровода "Союз", протянутого из Оренбургской области к Западу.

Спецпосланник Макрона подготовил с экс-главой ВТО Паскалем Лами, а также рядом коллег институтов Парижа, Берлина и Брюсселя коллективный санкционный пакет против США. Так, авторы предлагают запретить на территорию ЕС въезд лицам, несущим ответственность за ограничения против Европы, а также финансовым структурам, обеспечивающим эти меры, пишет Les Echos.

"Можно также приостановить действие финансового паспорта, закрыть для банков страны, которые инициировали эти ограничения, доступ к рынкам ЕС и заморозить их активы", – заявил Вимон.

Инициаторы напомнили, что из-за ограничительных мер США пострадали Renault и Total. По мнению авторов, европейский бизнес преувеличивает свою зависимость от позиции Штатов, стремясь следовать их указаниям.