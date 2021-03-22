Сменщик займет пост таким же путем, как и нынешний глава Незалежной

О том, кто может стать следующим президентом Украины, говорили не раз, и не только в этой стране. Выразил свою точку зрения и бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Экс-глава правительства Незалежной сообщил, что таким человеком будет некий оппозиционер, ранее неизвестный.

Следующего лидера изберут так же, как когда-то нынешнего. Украинцы предпочли Владимира Зеленского Петру Порошенко, отношение к которому было далеко от хорошего, отметил бывший премьер во "ВКонтакте"

Люди понимали, что "шоколадный король" не сможет дальше руководить государством "из-за ненависти населения". Благодаря этому Зеленский победил на выборах. То же самое произойдет теперь и с ним самим, подчеркнул Азаров, передает "Свободная пресса".

Ранее известный энциклопедист рассказал, чем закончится президентство Владимира Зеленского. По его словам, нынешний президент Украины может удержаться у власти до конца срока только с помощью США, а потом "его выкинут как отработанный материал".

До этого высказывалось мнение, что теперешнего главу Незалежной ждет участь Петра Порошенко. Он так же, как его предшественник, лишится высшего поста в государстве.