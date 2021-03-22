Экс-премьер Украины указал на преемника Зеленского

Сменщик займет пост таким же путем, как и нынешний глава Незалежной

О том, кто может стать следующим президентом Украины, говорили не раз, и не только в этой стране. Выразил свою точку зрения и бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. 

Экс-глава правительства Незалежной сообщил, что таким человеком будет некий оппозиционер, ранее неизвестный.

Следующего лидера изберут так  же, как когда-то нынешнего. Украинцы предпочли Владимира Зеленского Петру Порошенко, отношение к которому было далеко от хорошего, отметил бывший премьер во "ВКонтакте" 

Люди понимали, что "шоколадный король" не сможет дальше руководить государством "из-за ненависти населения". Благодаря этому Зеленский победил на выборах. То же самое произойдет теперь и с ним самим, подчеркнул Азаров, передает "Свободная пресса".

Ранее известный энциклопедист рассказал, чем закончится президентство Владимира Зеленского. По его словам, нынешний президент Украины может удержаться у власти до конца срока только с помощью США, а потом "его выкинут как отработанный материал".

До этого высказывалось мнение, что теперешнего главу Незалежной ждет участь Петра Порошенко. Он так же, как его предшественник, лишится высшего поста в государстве.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость167186
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Когда в публичном доме не идут дела, то меняют девочек, а не переставляют мебель по фэн-шую.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Да пусть выдвигают любого хохлоБОМЖа, результат будет для Урины аналогичный!
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