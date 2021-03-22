В США отвергли идею прямого разговора Путина с Байденом

В США отвергли идею прямого разговора Путина с Байденом
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американцы упустили возможность наладить диалог с Москвой

Вашингтон отказался устроить телемост для прямых переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщили в понедельник, 22 марта, в МИД РФ.

"С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России В.В.Путина о проведении разговора с президентом США Дж.Байденом 19 или 22 марта с.г. в формате видеоконференции в открытом режиме",

говорится в сообщении. В Москве отметили, что в ходе переговоров стороны могли обсудить не только двусторонние проблемы, которых за последнее время накопилось уже очень много, но и затронуть вопросы стратегической стабильности. Однако Вашингтон идею российского лидера отверг. Следовательно, отношения РФ и США продолжат оставаться в тупике, куда их загнали американцы.

"Ответственность за это целиком на США,

– подчеркнули в МИД РФ.

На прошлой неделе Путин, комментируя оскорбительные высказывания в свой адрес со стороны Байдена, предложил американскому коллеге провести открытый разговор, чтобы прояснить все вопросы. Однако в Белом доме отметили, что лидеры уже один раз беседовали лично, а сам Байден сообщил, что может поговорить с Путиным когда-нибудь в будущем. 

Учитывая, что окружение Байдена старается не выпускать его даже к журналистам без телесуфлера, разговор в прямом эфире с Путиным ему точно никто не позволит провести. Американцы откровенно признают, что Байден Путину "не ровня", а бывший врач Белого дома полагает, что все признаки указывают на то, что с нынешнего президента США явные проблемы со здоровьем.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость167580
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"Ковбои" струсили. Что и следовало доказать...
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Настоящий ОДЕССИТ
Такое ощущение, что Бидон уже в коме..."Падучая" свое дело сделала. Хохля радостно потирают свои грязные руки.
Путину легче будет со столбом переговорить, чем с этим безумным дряхлым маразматиком - идейным отцом ВЕЛИКИХ кастрюлеголовых скАкуасов! Да и так Бидон сейчас с Альцгеймером и Паркинсоном только общается!
Настоящий ОДЕССИТ
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Такое ощущение, что Бидон уже в коме..."Падучая" свое дело сделала. Хохля радостно потирают свои грязные руки.
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