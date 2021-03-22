Москва рассматривает все варианты возможного давления со стороны Белого дома

Санкционные угрозы со стороны Соединенных Штатов продолжают поступать в адрес России. Действия Запада необоснованны и непредсказуемы. По этой причине Москва не исключает ни одну из угроз, заявил сегодня, 22 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента России ответил на вопрос о возможности отключения РФ от международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

По словам Пескова, российская сторона не исключает ни одну из возможных угроз со стороны своих оппонентов, включая Соединенные Штаты, чье политическое давление против Москвы лишь усиливается по нарастающей.

"Подобная ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку", – приводит РИА "Новости" заявление российского госслужащего.

Также пресс-секретарь президента России отметил, что глава государства обязательно поднимет тему недавних обвинений своего американского коллеги Джо Байдена при встречном соглашении администрации Белого дома о проведении диалога между лидерами обоих стран. Как отметил Песков, Путин готов подстроиться под график Байдена и провести переговоры в подходящее для него время.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что Запад отстал от остального мира, застряв в 1950-х годах. По мнению Кремля, атлантический блок до сих пор умудряется следовать постулатами давнего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. В ответ российская сторона принимает оперативные меры, направленные на своевременные реагирования угроз. Мировоззрение Запада, отметил пресс-секретарь президента России, остается неизменным уже более 70 лет.