Североатлантический блок во главе с США пытается оправдать свое усиление на восточном фланге организации

Военную истерию стран-участниц НАТО вокруг Калининграда можно объяснить желанием альянса получить свободу действий по распространению своих сил рядом с западными границами России. Такую точку зрения высказал член Совфеда Алексей Пушков.

По его мнению, цель регулярных публикаций в западных СМИ об угрозе Москвы, которая якобы идет со стороны Калининградской области, – постоянно держать в публичном пространстве эту тему для обоснования насыщения силами блока Польши, стран Прибалтики и Балтийского моря.

"Вся эта болтовня насчет военной угрозы, якобы исходящей из Калининграда, нацелена не на подготовку к его захвату – это были бы casus belli и неизбежная война, а на разжигание истерии вокруг "военных приготовлений России", – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Он считает, что в настоящий момент натовцы во главе с США пытаются втянуть в военные действия Финляндию и Швецию, до сих пор занимающие нейтральную позицию.

"Без такой регулярной "аналитической истерии" и сопутствующего медийного сопровождения НАТО лишится смысла и ей останется только продвигать права ЛГБТ", – резюмировал Пушков.

Ранее польское издание Gazeta Polska вышло со статьей, в которой утверждалось, что вооруженный конфликт с Североатлантическим блоком Россия якобы планирует начать с территории Калининградской области, поскольку для Москвы регион занимает удобное стратегическое положение. При этом, прогнозирует автор очередной "страшилки", РФ может применить "самое смертоносное оружие" для уничтожения сил противника, размещенных на восточном фланге НАТО.

Осенью прошлого года сербско-хорватское издание Geopolitika.news связало политический кризис в Белоруссии с якобы намерениями Москвы на этом фоне через Республику "пробить" к своему анклаву путь, обозначенный на военных картах и в геополитических раскладах как Сувалкский коридор.

