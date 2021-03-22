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Болгария объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Софии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное телевидение в понедельник, 22 марта.
Дипломаты будут высланы за пределы страны в связи со "шпионским скандалом".
Отмечается, что в ходе расследования установлено, что два гражданина РФ якобы осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух государств.
Оба россиянина пользуются дипломатическим иммунитетом.
О новой истории со шпиономанией поведал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в прошлую пятницу, 19 марта. Тогда же он уведомил о планах Софии объявить российских дипломатов нежелательными персонами в Республике.
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замглавы МИД РФ Александр Грушко предупредил об ответных мерах Москвы в случае высылки представителей нашей дипмиссии в Болгарии, передает "Интерфакс".
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