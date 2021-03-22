Граждан РФ обвиняют в шпионской деятельности

Болгария объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Софии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное телевидение в понедельник, 22 марта.

Дипломаты будут высланы за пределы страны в связи со "шпионским скандалом".

Отмечается, что в ходе расследования установлено, что два гражданина РФ якобы осуществляли нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую в рамках отношений двух государств.

Оба россиянина пользуются дипломатическим иммунитетом.



О новой истории со шпиономанией поведал премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в прошлую пятницу, 19 марта. Тогда же он уведомил о планах Софии объявить российских дипломатов нежелательными персонами в Республике.

Ранее сегодня замглавы МИД РФ Александр Грушко предупредил об ответных мерах Москвы в случае высылки представителей нашей дипмиссии в Болгарии, передает "Интерфакс".

