Украинская армия смогла бросить в "атаку" шесть бронетранспортеров, из которых четыре не завелись

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов раскрыл подробности о подготовке десантной операции майданных вождей, которая, по их логике, должна была остановить "агрессию" России весной 2014 г. в Крыму. Об этом "кровавый пастор", выполнявший после госпереворота обязанности главы государства, поведал в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, по поводу тех событий и действий киевского режима существует много мифов, однако именно эта спецоперация прекрасно демонстрирует состояние украинской армии на тот период времени.

"Несмотря на то, что все силы мы бросили на восток и на север, я все равно требовал от Генштаба чем-то помочь остаткам наших военных подразделений, находящихся в окружении в Крыму", – сообщил пан Турчинов.

Для этого, как утверждает политик, была спланирована операция для перемещения десанта, в задачу которого входило закрепиться "или на севере Крыма, или взять под контроль один из аэродромов", чтобы создать воздушный коридор для переброски войск с целью усиления имеющегося на полуострове контингента ВСУ.

Выполнение спецоперации было поручено 79-й бригаде, которая ближе всего базировалась к границе с Крымом. Однако с задачей бригада не справилась, поскольку изначально все пошло не так, как планировалось. Армия Незалежной пребывала в аховом состоянии.



"Они смогли завести "аж" шесть бронетранспортеров. К админгранице с Крымом смогли доехать только два из них. Безусловно, командиры приняли решение не атаковать российские войска на двух БТРах", – пожаловался экс-глава СНБО.

По его словам, первая зрада, с которойсразу столкнулись украинские военные – им преградили путь крымские бойцы "Беркута", а за ними стояли "регулярные силы Российской Федерации".



Тогда деятели Майдана подумали о том, не перебросить ли самолетами десантников в Крым, для чего у ВСУ были в наличии два борта, куда могли поместиться около 550 человек. Однако и тут их ждала зрада, т.к. все аэродромы уже находились под контролем России. Правда, по некоторым данным еще оставался незанятым Джанкойская воздушная гавань.

"Для того, чтобы это проверить, десантники отправили старшего офицера, который под видом таксиста въехал в Крым и провел разведку ситуации. Очень хорошо, что это было сделано, потому что, во-первых, он увидел, что на перешейке происходит концентрация российских войск, и уже надо думать, как мы будем защищать Херсонскую и Николаевскую области", – сказал пан Турчинов.

Но главное, подчеркнул он, Джанкойский аэродром уже был окружен военными ВС РФ, а его начальник перешел на сторону Москвы.

Прошлым летом этот деятель Украины, успевший за свою политическую карьеру сменить уже пять партий – сейчас он переметнулся под крыло бывшего президента Петра Порошенко и его "Евросолидарность", – заявил о готовности быть в первых штурмовых отрядах при "возвращении" Крыма, когда такой приказ отдаст действующий лидер нации Владимир Зеленский.

