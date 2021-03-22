США и ЕС хотят сместить Лукашенко и призвали к срочным новым выборам

США и ЕС хотят сместить Лукашенко и призвали к срочным новым выборам
Александр Лукашенко. Фото: Пресс-службаpresident.gov.by
Запад решил поддержать планы оппозиции о переизбрании президента уже в 2021 году

Вашингтон и Брюссель поддержали инициативу белорусской оппозиции провести в нынешнем году новые выборы президента Республики. Об этом сообщили посол США в Белоруссии Джули Фишер и представитель ЕС в Минске Дирк Шубель в понедельник, 22 марта на форуме им. Кастуся Калиновского в Вильнюсе.

Таким образом, американцы и представители Старого света выступили за смещение с поста главы суверенного государства Александра Лукашенко.

"На прошлой неделе офис Светланы Тихановской предложил людям проголосовать за переговоры оппозиции с режимом Лукашенко при международном посредничестве и поиск платформы для проведения выборов в этом, а не в 2022 году. США поддерживают эту инициативу", – цитирует Фишер издание EADaily.

Как считает Шубель, переговоры с белорусскими властями "должны привести к свободным демократичным выборам" под широким международным наблюдением. И состояться они обязаны именно в 2021 году, никак не позже, подчеркнул немец.

Также на форуме было показано видеообращение шефа евродипломатии Жозепа Борреля, в котором испанец пригрозил ввести больше санкций против официального Минска, если не будет "каких-либо улучшений". Он напомнил, что ЕС полностью прекратил политические контакты с руководством Белоруссии. По его словам, единственный путь мирного разрешения кризиса в Республике – это широкий диалог между властями и гражданским обществом.

На прошлой неделе экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, обосновавшаяся с августа прошлого года в Вильнюсе, объявила о планах начать переговорный процесс с Минском. Но перед этим необходимо провести "протесты и кампании гражданского неповиновения", чтобы укрепить позиции оппозиционеров, подчеркнула домохозяйка.

Ранее сегодня беглянка рассказала, что в Республике можно осуществить "мирную революцию".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость179985
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Давно пора убрать сипатго таракана цыгана Луку.
Гость179424
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Смешно!
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