Вашингтон объявил о "трудных временах" в отношениях с Москвой

Вашингтон объявил о "трудных временах" в отношениях с Москвой
Фото: Norbert Eisele-Hein/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
У Белого дома почти не осталось тем для диалога с Кремлем

В отношениях между Москвой и Вашингтоном наступают трудные времена, но в решении некоторых ключевых проблем международной политики РФ и США могут найти точки соприкосновения. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу MSNBC.

"Мы считаем, что в отношениях с Россией предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются, а также ряд действий, на которые нам необходимо ответить решительно", – цитирует американца РИА "Новости".

Сотрудничать с Москвой в Белом доме намерены по теме ядерной безопасности, отметил Салливан. Он напомнил, что в начале февраля текущего года РФ и Штаты продлили Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений на пять лет.

Тем не менее, подчеркнул Салливан, будущие отношения между нашими странами простыми не будут, поскольку они "сопряжены с серьезными вызовами". По его словам, Америке нужно отстаивать свои интересы.

Напомним, на прошлой неделе на фоне скандального хамского выпада президента США Джо Байдена в адрес главы России Владимира Путина МИД РФ вызвал из Вашингтона на консультации нашего посла Анатолий Антонова. Тогда директор Департамента информации и печати российского дипведомства Мария Захарова заявила о том, что именно американская сторона загнала в тупик отношения между Россией и США.

Ранее в понедельник, 22 марта, журналисты попытались выяснить у Антонова, вернувшегося в Москву накануне, тему консультаций в МИД, где он провел более двух часов. Однако посол отказался давать комментарии.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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007
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Гость168900
Байден четко указал место опущенному плешивому - у параши и если соизволит общаться с плешивым, но только тогда, когда сам об этом примет решение. Плешивый, тем не менее, быстренько подсуетился и пообещал скоректировать свой график для этой встречи.
Причём прямым текстом! Наконец все честно и справедливо.
Гость180027
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Наступают славные времена новой "холодной "войны - скучать точно не придется. Посмотрите в тему си-эн-эновский сериал "Холодная война" , он полностью выложен на ютубе, очень интересно и познавательно.
Фуйлопутина ябут, Пядароссея сасет
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Да уж...
Гость168900
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Байден четко указал место опущенному плешивому - у параши и если соизволит общаться с плешивым, но только тогда, когда сам об этом примет решение. Плешивый, тем не менее, быстренько подсуетился и пообещал скоректировать свой график для этой встречи.
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