На Украине призвали НАТО разрушить конвенцию Монтрё по Черному морю

На Украине призвали НАТО разрушить конвенцию Монтрё по Черному морю
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В Киеве выразили надежду на более решительные шаги Вашингтона и альянса по наращиванию своего присутствия в регионе

Новая администрация президента США Джо Байдена и Североатлантический блок должны предпринять конкретные шаги по реальному увеличению своего присутствия в Черном море и, вопреки конвенции Монтрё, нарастить боевой потенциал в регионе. С таким призывом выступил замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире телеканала "Суспільне Крим".

Украинский эксперт выразил сожаление, что за время правления Белым домом Дональда Трампа Вашингтоном не было ничего реализовано в плане натовского расширения в Черном море, поскольку корабли альянса как заходили "по конвенции Монтрё", так и действуют согласно этому праву. Причем данной позиции придерживался не только 45-й глава США, но и другие члены блока, например, Болгария, "которая блокировала принятие решений о создании постоянных структур" альянса в регионе, отметил пан Самусь.

"Эти четыре года была заморозка процесса реального усиления НАТО в Черном море", – пожаловался специалист.

Между тем, полагает он, Североатлантический блок может "значительно усилить" свое присутствие в акватории реальным увеличением кораблей и при помощи военной поддержки Незалежной. Пан Самусь ожидает от Штатов и натовцев более системного подхода на этом направлении.

"Генерал Бен Ходжес, который имеет влияние на принятие решений в Белом доме, такие пропозиции озвучивал, что надо обязательно создавать штаб черноморского флота НАТО в Черном море, а не где-то в Западной Европе, как сейчас", – сказал эксперт.

По его мнению, натовцам необходимо совершать действия для обеспечения постоянного пребывания своих кораблей в регионе, "несмотря на конвенцию Монтрё, эту квоту, если правильно планировать, можно заполнять очень разумно".

Украинец призвал Запад говорить об этом как можно чаще, как и совершать визиты в Одессу, также помогать отстраивать инфраструктуру и наращивать корабельный состав. По его словам, ничего этого у Незалежной сейчас нет, а значит и нет влияния в регионе. Зато здесь доминирует Россия, сокрушается пан Самусь. Он подчеркнул, что только с Украиной можно разрушить данное доминирование.

На прошлой неделе мы писали о том, как семь лет назад после возвращения Крыма в состав России были перечеркнуты планы американцев на создание в Севастополе постоянной базы флота США.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

крым наш
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По его словам, ничего этого у Незалежной сейчас нет, а значит и нет влияния в регионе а лодки пиндосы дали
Гость165605
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Этот хохол больной на голову или уже совсем не верит в свою страну и в себя лично. Кто будет "крышевать" этого не далёкого человека бесплатно.
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