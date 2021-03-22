Спецслужбы полагают, что Москва прорабатывает действия на случай войны

Служба государственной безопасности Латвии считает, что "недружественные страны" изучают, как работают учреждения страны в условиях COVID-19, чтобы понять их возможную реакцию при потенциальном военном столкновении. В числе таких стран упоминают и Россию.

В открытой части доклада ведомства сказано, что Латвия своими действиями во время пандемии показывает готовность справляться с кризисными ситуациями. Спецслужбы других государств могут на основе этого спрогнозировать возможные сценарии реакции государства при военной угрозе.

На основе эксперты Латвии предполагают, что в 2020 году спецслужбы России тоже сделали акцент на актуальных вопросах в контексте пандемии коронавируса.

По мнению СГБ, из-за введенных в условиях пандемии ограничений на физическую активность, большую часть информации о действиях республики спецслужбы недружественных стран собирали дистанционно.

