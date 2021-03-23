Лавров поставил крест на отношениях России и Евросоюза

Лавров поставил крест на отношениях России и Евросоюза
Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Политика Брюсселя их уничтожила

Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил состояние отношений нашей страны с ЕС. По его словам, никакого диалога не ведется. Отношений попросту нет. Об этом Лавров заявил на пресс-конференции с китайским коллегой Ван И. Видео появилось на телеканале “Россия 24”.

Министр добавил, что такая ситуация сложилась из-за односторонних решений, которые принимает Брюссель. Подобное положение вещей Лавров назвал аномалией и подчеркнул, что контакты с Евросоюзом Россия будет готова возродить, когда ее устранят.

Сейчас глава внешнеполитического ведомства находится в Китае, напоминает сайт телеканала “360”. 

Ранее Лавров отметил, что Москва и Пекин должны стремиться к большей самостоятельности. В качестве решения министр предложил уход от доллара. Это снизит риск санкций против нашей страны со стороны Вашингтона. Заявление главы МИД РФ оценили эксперты – они не исключили, что в будущем рубль перестанет быть недооцененной валютой.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Путин привьется от коронавируса: озвучена дата

Президент сделал официальное заявление

России выдвинули ультиматум по нормализации отношений с Европой

Только выполнение ряда требований способно заставить европейцев сменить гнев на милость

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей