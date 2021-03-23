Пользователи интернета сравнили физическое состояние лидеров России и США

Выходные президента России Владимира Путина прошли в Сибири в компании главы минобороны Сергея Шойгу. Они отдыхали в окружении природы – гуляли пешком, катались на вездеходе.

Поездка в Туву не смогла остаться без внимания за рубежом. Пользователи активно обсуждают поездку представителей России. Многие положительно отозвались и даже похвалили их идею провести уик-энд в окружении природы.

"Кто-то назовет это попыткой создать образ здорового и сильного лидера, проводящего время на свежем воздухе, но думаю, что он на самом деле такой лидер", – выдает читатель английской газеты Daily Mail.

Некоторые отметили, что хоть им и не нравится Владимир Владимирович, он однозначно не может не вызывать у них уважение.

Конечно, не обошлось без проведения параллели между лидерами России и США. Пользователи сети сравнили, в каком физическом состоянии находятся главы этих государств. Было отмечено, что Байден явно уступает в этом Путину. Британцы шутили, что скоро к Владимиру Владимировичу присоединится президент США на инвалидном скутере.

Как известно, интернет помнит все, поэтому пользователи также приплетали недавнее падение Байдена на трапе президентского самолета, намекая на его физическую отсталость от Путина.



Напомним, недавно бывший личный врач американских лидеров прокомментировал видео, на котором 78-летний президент США Джо Байден упал на лестнице самолета. Медик отметил, что это явный сигнал о проблемах с главой государства.