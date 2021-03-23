Россия: обвинения Болгарии в шпионаже - шоу

Митрофанова считает, что доказательства обвиняющих не основательны

Дипломат России Элеонора Митрофанова обязала Болгарию прекратить свое "представление" с заявлениями о шпионаже, заявив, что Москва не ведет никаких противозаконных действий. Российский дипломат уверяет, что "доказательства" не основательные.

В интервью газете "24 часа" российский посол заявила, что в Болгарии быстро растет антироссийский настрой. Практически каждые три месяца болгарские лидеры без оснований высылают дипломатов России под придуманным предлогом. 

Митрофанова также делает вывод, что развитие сотрудничества этих государств путает кому-то карты. Россия всегда уважала выбор других государств и никогда не была настроена против евроатлантической направленности Болгарии, пытаясь наладить контакты по взаимным интересам. 

Недавно стало известно, что София вновь высылает 2 российских дипломатов. 

Анна АГАБАБОВА

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