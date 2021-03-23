Действуюшего президента необходимо освободить от "пут американской олигархии", считает эксперт

Американский лидер Джо Байден должен провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Москве в обход решения администрации Белого дома. Такое мнение озвучил политолог Дмитрий Евстафьев, рассказавший о своем плане по "спасению" президента Соединенных Штатов.

Эксперт порассуждал о будущем отношений РФ со Штатами при президентстве Байдена. Евстафьев напомнил, что американский лидер приезжал в СССР в 1988 году, будучи членом комиссии Сената по иностранным делам США, на встречу с главой советского МИД Андреем Громыко.

По словам политолога, российская сторона должна проводить переговоры с теми лицами, "кто еще понимает, что ему говорят". К категории последних специалист причислил и действующего главу американского государства, у которого "в глазах грусть".

"Но мы обязаны его спасти, чтобы вырвать из пут американской олигархии, чтобы он спас глобальную экономику с политикой", – заявил специалист в эфире программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым.

После этого, выразил уверенность Евстафьев, образ президента США станет примером мужества. Однако американского лидера необходимо привезти в российскую столицу и показать ему Кремль, а заодно и всю Россию. Правда, в Штатах не осознают, что дело не в одном человеке, а во всей стране, которую они не могут понять.

Ранее американский конгрессмен Мэтт Гетц заявил, что администрация президента никогда не позволит Байдену провести переговоры с Путиным, так как в Белом доме осознают, что главе государства в таком случае гарантирован позорный провал. В сложившейся ситуации Байден вряд ли сможет победить, и дело лишь ограничится публичным разговором.