Экс-глава Белого дома напомнил американцам о 25-й поправке, позволяющей отстранить президента от должности

Многократное падение Джо Байдена в аэропорту и его обращение к своей заместительнице Камале Харрис как к президенту США заставляют усомниться в его способности исполнять обязанности главы государства. Об этом заявил экс-президент Дональд Трамп.

Он напомнил, что на президенте США лежит огромная ответственность, он ежедневно должен принимать важные решения и подписывать массу документов.

"Возникает вопрос: понимает ли он, что подписывает?"

– усомнился Трамп в эфире Newsmax TV. Он сравнил 78-летнего Байдена со своим давним оппонентом, 79-летним сенатором Берни Сандерсом, который также претендовал на пост президента в 2020 году, но затем вышел из избирательной гонки. По мнению Трампа, даже "Сандерс на стероидах не подписал бы того, что подписывает Байден", передает РИА "Новости". Речь, в частности, об изменениях в иммиграционном законодательстве США, из-за которых в страну ринулись сотни тысяч нелегалов.

Трамп обратил внимание, что многие ведущие СМИ покрывают происходящее в Белом доме. В частности, они не показали разлетевшиеся по всему миру кадры с падением Байдена на трапе самолета. Так что рассчитывать на "свободную прессу" в Америке больше не приходится. Однако, напомнил Трамп, у американцев есть 25-я поправка, которая позволяет отстранить действующего президента от должности, если он неспособен исполнять свои обязанности. Применение этой поправки – это "крайне серьезная мера" и лучше бы обойтись без нее, но то, что происходит сейчас – "это безумие", заключил Трамп.

Падение Байдена на трапе сделало его героем многочисленных интернет-мемов. Но многих американцев ситуация всерьез встревожила, особенно на фоне отказа Белого дома от идеи президента РФ Владимира Путина провести переговоры с американским коллегой в прямом эфире.