Пригрозить ракетами: японцы призвали Токио к "жесткому" ответу России по Курилам

Пригрозить ракетами: японцы призвали Токио к "жесткому" ответу России по Курилам
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Представители Страны восходящего солнца уверены, что в отношении Москвы подействует только "симметричная политика"

На сегодняшний день отношения между РФ и Японией могут строиться на основе дружественных взаимовыгодных шагов. Именно с помощью этих мер реально подготовить платформу, с помощью которой Токио и Москва смогут решить вопрос о "мирном договоре", пишет журналист Бунтаро Курои.

В марте посол РФ в Японии Михаил Галузин заявил, выступая в Токийском клубе журналистов, что сторонам необходимо сотрудничество в общей борьбе против коронавирусной инфекции. По словам российского диппредставителя, Токио получил предложение Москвы о поставках "Спутника V" и производстве препарата в Японии по технологиям России. После этого посол коснулся темы о воссоединении Крыма с остальной частью РФ и перешел к отношениям между Россией и Японией.

Дипломат заявил, что между странами наблюдается активное экономическое сотрудничество. По словам журналиста, посол ушел от темы Курильских островов, однако сослался на Советско-японскую декларацию, в которой указана необходимость подписания мирного договора для решения "территориальной проблемы". В связи с этим дипломат призвал к подписанию мирного соглашения, сообщает Yahoo News Japan.

Выступление посла позднее прокомментировали японские пользователи, призвавшие власти к агрессивным и решительным действиям против Кремля для решения "территориальной проблемы".

"Россия больше не имеет территориального спора и пытается заключить мирный договор, не касаясь этого вопроса", "Россия изменится, если обсуждение будет основано на правильной конституционной поправке, но в соответствии с действующей Конституцией Японии ничего не изменится", "Нужно предупредить, что на нарушение пространства мы ответим своими ракетами. Симметричная политика",  "Нет смысла торговать с Россией. Не торгуемся с мародерами. Разрыв дипломатических отношений – это нормально", – пишут пользователи.

Ранее японские читатели пришли в ярость от планового полета Ту-95МС над Тихим океаном.


Егор МАЛКОВ

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