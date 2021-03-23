Властям Королевства необходимы "Северный поток-2" и партнерские отношения с РФ в сфере энергетики

Гибель малайзийского "Боинга" MH17 в небе над воюющим Донбассом не стала препятствием для газовых переговоров Нидерландов с Россией – просто они должны были быть секретными. Об этом пишут авторы голландского портала Follow The Money, проведя по данному вопросу собственное журналистское расследование.

Они отмечают, что после того, как 17 июля 2014 г. произошло крушение MH17 под Донецком, Амстердам заморозил дипломатические и торговые отношения с Москвой.

"По крайней мере, для внешнего мира. За кулисами связи снова быстро наладились. Голландское правительство скрыло это от палаты. Ставка делалась на российский газ", – говорится в статье.

Журналисты напомнили, как в 2019-ом премьер-министр страны Марк Рютте четко сформулировал свою позицию заявлением: "Мы все еще слишком зависим от России и стран Персидского залива".

Нидерланды являются одним из немногих в Европе сторонников проекта "Северный поток-2". Большинство членов ЕС хотят заблокировать строительство балтийского газопровода, потому что он противоречит энергетической политике Брюсселя, направленной на снижение зависимости от "третьих стран", пишут авторы. Однако, по мнению голландского кабмина, это "коммерческий проект", который следует оставить на усмотрение бизнес-сообщества.

На основе запрошенных правительственных и парламентских документов, российских источников и интервью журналисты выяснили, что "крушение рейса MH17 и вторжение РФ на Украину стали лишь временным препятствием для российско-голландских отношений", подчеркивается в материале.

Уже осенью 2014 г. местные предприниматели выражали сомнения в эффективности санкций и заявляли, что больше выступают за четкие договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным по теме Незалежной.

"Однако связи в газовой сфере оказались устойчивыми к политическим событиям. Высшее руководство продолжало встречаться на конференциях и в ходе взаимных визитов", – сообщают расследователи.

Они приводят целый список таких очных контактов, как в России, так и на территории ЕС. Также "Газпром" за последние годы только расширил свои бизнес-интересы в Нидерландах. Российский монополист стал крупнейшим поставщиком газа местным муниципалитетам и управлениям водоснабжения, нарастил добычу голубого топлива в Северном море, а в 2015 -ом открыл хранилища сырья в Бергермеере.

Между тем, публично кабмин не осмелился "притронуться" к чувствительному российскому досье. В 2014 г. Нидерланды прекратили ежегодные консультации по общим экономическим вопросам. В результате регулярные правительственные консультации по энергетическим проектам, по-видимому, прекратились, предполагают журналисты.

Тем не менее, после нескольких лет застоя в двусторонних отношениях диалог возобновился в мае 2017 г., когда в Амстердаме проходила конференция Flame, в которой участвовали торговые представители из РФ. Список докладчиков практически полностью состоял из посланцев голландских и российских компаний, причастных к "СП-2". Так, кроме привычных имен из газового сектора на мероприятии присутствовали офшорная фирма Allseas и дноуглубительная компания Van Oord.

Три месяца спустя политические контакты тихо возобновились. По инициативе голландского правительства в Москву прибыл гендиректор МИД Нидерландов. Там он вместе с замминистра энергетики России и его коллегой по экономическому развитию вывели "Рабочую группу по энергетике" из спячки через три года после катастрофы MH17", говорится в статье.

Высшее руководство страны и дальше продолжало встречаться на конференциях и во время взаимных визитов, сообщает портал. Опять же, несмотря на обвинения в адрес Москвы в якобы проведенных ею кибератаках на Организацию по запрещению химического оружия в конце 2018 года.

"Министры (иностранных дел) Стеф Блок и (экономики и климатической политики) Эрик Вибес не сочли необходимым проинформировать Палату представителей в 2017 г. о перезапуске Рабочей группы по энергетике", – утверждают журналисты.

По их данным, в 2021 г. "Рабочая группа по энергетике" продолжает функционировать – весной должна состояться третья встреча за четыре года. Постоянным пунктом повестки дня значится проект "Северный поток-2", резюмирует Follow The Money.

